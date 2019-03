Bílé Tygry dlouhá pauza po základní části evidentně nerozhodila. Liberec vstoupil do zápasu výrazně lépe než soupeř z Boleslavi, který působil, že je myšlenkami stále ještě v autobuse na dálnici. V úvodní přesilovce utkání měli Severočeši tři obrovské šance. Ty zůstaly nezužitkovány, nicméně v 6. minutě už se Bílí Tygři zaradovali.

Šmíd nahodil kotouč před brankoviště, kde je protečoval Jaroslav přesně za záda brankáře. Záhy se roztočil kolotoč šancí domácích a Boleslav byla pod drtivým tlakem. Středočeši vzdorovali až do 15. minuty, kdy Petr Jelínek přihrával, jenže jeho pas byl protečovan holí jednoho ze soupeřů tak nešťastně, že odražený kotouč skončil v síti Růžičky.



Domácí následně přidali další hřebíček do rakve soupeře. Tyler Rydenbach vypálil, a svou ranou napálil protihráče. Puk poté zaplachtil vzduchem a dopadl opět se štěstím přímo za záda boleslavského brankáře.

Druhé dějství opět v režii Liberce

I v další pasáži domácí na začátku dominovali a z minima dokázali vytěžit maximum. Ve 24. minutě číhal Michal Birner před bránou a i on dokázal tečovat letící kotouč přesně. To už bylo na bezmocného Růžičku moc. Boleslavský gólman se pakoval z brány a vystřídal ho Gašper Košejl.

Až v polovině druhé části se Roman Will trošku zahřál. Hosté zvýšili aktiitu, jenže k vyloženým šancím se nedokázali propracovat. V polovině zápasu vyslala Boleslav na soupeřovic bránu jen 8 střeleckých pokusů! Hra se následně vyrovnala, ale bylo to dáno především tím, že Liberečtí ve své útočné aktivitě polevili.

V předchozích dvou periodách udeřili Liberečtí hned zkraje třetiny. Stejně tak tomu bylo i v té třetí. Smůla s nešťastně odraženými puky provázela hosty i nadále. Ve 41. minutě zajel Tomáš Filippi za bránu a kotouč usměrnil tak fikaně, že se odrazil od brusle brankáře a skončil opět v boleslavské síti.

Následně se zápas dohrával už v poklidném tempu. Bílí Tygři nikam nepospíchali a šetřili síly na další zápas. Hokejisté Boleslavi sice dokázali v 54. minutě snížit zásluhou Davida Šťastného, ale to byl ze strany středočechů veškerý gólový účet v utkání. Liberec tak odstartoval čtvrtfinálovou skvěle, a po výhře 5:1 se ujal vedení v sérii.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (BK Mladá Boleslav): "Na ledě bylo jen jedno mužstvo. Liberec byl jasně lepší a nám se v ničem nedařilo. Zítra zkusíme zmobilizovat síly, abychom byli Liberci důstojnějším soupeřem."

Filip Pešán (Bílí Tygři Liberec): "V té sérii jsme udělali první krok. Soupeř byl připravený, ale my jsme byli od začátku zápasu lepší. Vstoupili jsme do utkání aktivně a bojovně a tyto atributy nás provázely celé utkání. Zítra to nicméně nebude jednoduché, play-off je nevyzpytatelné."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 5:1

Branky a nahrávky: 6. J. Vlach (Šmíd, Valský), 15. P. Jelínek, 16. Redenbach (Kolmann), 24. Birner (T. Hanousek, Ordoš), 42. Filippi - 54. Šťastný. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva, Gebauer, Lederer. Diváci: 7500 (vyprodáno). Třetiny: 3:0, 1:0, 1:1. Stav série: 1:0.



Bílí Tygři Liberec: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, Redenbach, J. Vlach.