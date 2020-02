Je pro vás Boleslav restart, nová výzva?

„Samozřejmě. Je tu výborný tým, kluci hrají super a ten hokej vypadá dobře. Věřím, že i lidem se na to dobře kouká, je to rychlý hokej. Myslím, že určité cíle pro konec sezony tady jsou.“

Byl to snový debut?

„Bylo to super, celý tým hrál výborně. Minimálně první třetina měla parametry play off, bylo tam extrémní nasazení. Hrál se výborný hokej.“

Bylo to i o disciplíně?

„To taky, vyloučení tam bylo hodně. Když jsme se dostali do vedení, tak na nás začali něco zkoušet. Bohužel jsme se trochu nechali vyprovokovat, to se nám příště nesmí stávat.“

Dal zápasu ráz brzký první gól?

„Vždycky se hraje líp, když dáte gól hned v prvním střídání. Druhému týmu se to samozřejmě tolik nelíbí.“ (úsměv)

Dal jste i gól, jak jste tu situaci viděl?

„Přihrávka prošla přes pár hráčů, Dlapič (O. Dlapa) to krásně poslal. Já jsem to chtěl cpát úplně nahoru, ale netrefil jsem to úplně ideálně.“

Naskočil jste do čtvrté lajny, jak jste si spolu sedli?

„Výborně! Doufám, že jsem tam moc nepřekážel, protože klukům se letos daří. (úsměv) Původně ani nebylo v plánu, že bych hrál, to se rozhodlo až po ranním rozbruslení. Trenéři mě nasadili ke klukům, bylo to super.“

Jak se vám v Boleslavi líbí?

„Zatím je to super. Jsem tady jen pár dní, ale hned se vyhrálo nad prvním týmem tabulky, to je paráda.“

Jak jste nesl konec v Litvínově?

„Je to těžké… Bohužel, i takový je hokej. Už jsem v takových situacích byl, takhle to někdy chodí.“

Jak jste Boleslav vnímal dřív, jako soupeře?

„Úplně stejně jako teď. Jako bruslivý, nepříjemný tým.“