První třetina skončila výsledkem 1:1, přičemž platilo, že první rána kapitána je nabitá. Skóre totiž otevřel ve druhé minutě hostující šéf Radek Smoleňák, za čtyři minuty odpověděl ten domácí, Martin Ševc.

„Měli jsme výbornou první třetinu, ve druhé to bylo už horší,“ komentoval utkání kouč hradeckého Mountfieldu Vladimír Růžička. Domácí lodivod Radim Rulík s ním souhlasil: „V první třetině byl Hradec lepší, měl více šancí a od dalších inkasovaných gólů nás ochránil gólman. Od druhé třetiny se začala hra srovnávat.“

Ve druhé periodě se pak skóre měnilo jednou. Skalický skvěle zaclonil výhled Mazancovi a David Šťastný pálil přesně.

Domácí Boleslav ve třetí třetině spíše kontrolovala jednogólový náskok, šancí nebylo k vidění mnoho ani na jedné straně. Brankář Krošelj měl více práce snad jenom při hradecké přesilovce při vyloučení Marka Hrbase. Definitivní pojistku mohli dát Boleslavi při úniku dvou proti jednomu obránci Klepiš se Zbořilem, ale poslední bek Hradce jim šanci dokázal zmařit. A tak přišel trest na druhé straně.

Dvě a půl minuty před koncem sice předvedl domácí brankář dva parádní zákroky, na třetí dorážku už ale byl krátký. Domácí se ještě snažili branku odvrátit trenérskou video výzvou, ale ani ta žádné porušení pravidel neodhalila. Remízu mohl odvrátit hned vzápětí Lunter, ale jeho dělovku vytěsnil vyrážečkou Mazanec, a tak se šlo do prodloužení.

V jeho úvodu byli aktivnější hostě, Krošelj si musel připsat tři dobré zákroky. Na druhé straně se pak vyřítil osamocený Zohorna, ale ani jeho blafák úspěch neslavil. V závěru předvedl nádhernou samostatnou akci ještě Jakub Klepiš, ale v zakončení mu sjel puk z hole a muselo se do nájezdů. V základních pěti sériích se trefili domácí Bernad a hostující Cingel. O druhém bodu pak rozhodl v sedmé sérii Jeglič.

„Bohužel jsme dali jenom jeden nájezd, to se nedá vyhrát. Ale hráči podali dobrý výkon proti kvalitnímu soupeři,“ dodal kouč Růžička. „Bohužel jsme si nedokázali závěr pohlídat, soupeř tam byl důrazný na brankovišti a vyrovnal. Z celkového pohledu toho zápasu byla asi remíza spravedlivá. My jsme samozřejmě moc rádi za bod navíc,“ uzavřel Radim Rulík.

Jistá šestka

Bruslaři tak mohli slavit nejen výhru a druhý bod, ale také jistotu čtvrtfinále. V tabulce jsou Boleslavané po nedělním 48. kole na třetím místě, o bod za druhou Plzní. Na sedmé Karlovy Vary ale mají aktuálně náskok sedmnácti bodů, ve hře jich už je pouze dvanáct. Po základní části tedy nebudou hůře než šestí. „Chceme si udělat co nejlepší výchozí pozici do play-off, proto jsme rádi i za dvoubodovou výhru,“ komentoval vítězství v nájezdech Žiga Jeglič.

Bruslařům se přitom v letošní sezoně v této dovednostní soutěži nedařilo, nyní mají už druhou výhru v řadě. „Předtím jsme prohráli snad všechny nájezdy, teď je to dobré. I vzhledem k play-off, tam se v nich může rozhodovat v úvodu sérií. A to už je hodně důležité,“ dodal slovinský útočník, který do Mladé Boleslavi přišel v průběhu sezony ze Zlína.

Další zápasy čekají Bruslaře opět koncem týdne. V pátek 28. února pojedou do Vítkovic, v neděli 1. března hostí od 16 hodin Karlovy Vary.

BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové 3:2 sn

Branky a nahrávky: 7. Ševc (Jeglič), 39. Šťastný (Dlapa), rozhodující nájezd Jeglič - 2. Smoleňák (F. Pavlík, R. Pavlík), 58. Cingel (Chalupa, Smoleňák). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák – Frodl, Kajínek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3822.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Klepiš, Zbořil, Skalický – Šťastný, Jeglič, R. Zohorna – Kašpar, Bičevskis, Lunter – J. Stránský, Najman, P. Kousal.

Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Eklund, Čáp, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Cibulskis – Jergl, Klíma, Perret – Dragoun, Lev, Chalupa – Smoleňák, Cingel, R. Pavlík – Žejdl, Koukal, Miškář.