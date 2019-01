Mladá Boleslav - Už během své aktivní kariéry se jednu dobu podílel coby třetinový vlastník na chodu klubu. Ze zámoří se však neřídí klub úplně snadno. Obzvlášť, když ještě k tomu hrajete NHL. Mladoboleslavský rodák Radim Vrbata tak před časem svůj podíl prodal zpět většinovému vlastníkovi Janu Plachému. Ten nyní jednoho z nejlepších českých hráčů v historii NHL v klubu zaměstná.

Radim Vrbata. | Foto: Jan Pavlíček

Nejslavnější odchovanec boleslavského hokeje obsadí v Bruslařském klubu nově vzniklou pozici sportovního ředitele. „Bereme to jako krok vpřed. Jsem strašně rád, že se Radim rozhodl nakonec do klubu vstoupit a pomoct mu. Je to boleslavský rodák se skvělou kariérou v NHL,“ říká Jan Plachý. „Vedli jsme o tom dlouhé diskuse, celý tenhle krok je předem promyšlený. Hodně si od jeho působení v klubu slibuji,“ dodal.

Na pozici sportovního manažera pak končí Jaromír Látal, na jeho post se posune Martin Vejvoda, který bude k ruce právě Radimu Vrbatovi. „Jarda pro nás odvedl výbornou práci, za kterou jsem mu moc vděčný. Je mi líto, že tenhle posun znamená jeho konec na pozici sportovního manažera. Jeho případné další působení v klubu budeme ještě řešit,“ dodává Plachý.