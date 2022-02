Slánský sportovní ředitel je členem rozvojové komise IIHF, jejímž předsedou je bývalý český brankář Petr Bříza. Kromě Valenčiće, který v komisi zastupuje svoje rodné Chorvatsko, jsou další členové z Dánska, Nového Zélandu a Nizozemska. Tyto členy pak doplňuje v komisi čtveřice expertů. „Před dvěma týdny jsme měli první schůzi, na které jsme si určovali cíle. Primárně nám jde o to pomáhat členům IIHF, aby se u nich hokej rozvíjel,“ popisuje Valenčić.

„Budeme vydávat určité návody a rady, jak dělat nábory, jak pracovat s malými dětmi i se staršími hráči. Rozjedeme také určité programy, které by měly jednotlivým státům pomoci,“ dodává konkrétněji.

Šestadvacetiletý Valenčić, který je v nové funkci teprve krátce, zatím nedokáže říct, nakolik náročné bude skloubit členství v rozvojové komisi s prací u slánského klubu. „Postarám se o to, aby to dohromady fungovalo,“ říká sebevědomě a věří, že členství v komisi přinese slánským Lvům jen samé výhody.

„Slaný by z toho rozhodně mělo profitovat. Získám užitečné kontakty, navíc budu v centru dění, takže sem můžu přinášet všechny nové věci, o kterých se budeme v komisi bavit. Nebude to trvat tak dlouho, než se to k nám dostane,“ vysvětluje.

Současný sportovní ředitel se do slánského klubu dostal zajímavou cestou. Narodil se v Chorvatsku a už v patnácti letech se vedle hraní hokeje začal zabývat i jeho trénováním. Následně strávil šest let ve Finsku, kde studoval na univerzitě a naplno se začal věnovat koučování a sportovnímu managementu.

„Po dokončení studií jsem tam zůstal a začal dělat praxi na Sportovním institutu. Dělali jsme taky mládežnické kempy. Účastnili se hráči z 28 různých zemí a jedním z nich byl i kluk ze Slaného, který tam přiletěl dva roky po sobě. Začal jsem se bavit s jeho tátou a naplánovali jsme týdenní tréninkový seminář ve Slaném,“ popisuje Valenčić, kterému zkřížil plány koronavirus. I kvůli němu začal mladý trenér hledat novou výzvu.

„Byl jsem v kontaktu s řadou klubů a Slaný pro mě bylo nejzajímavější. V uplynulých letech se vážně posunuli. Nabrali hodně nových hráčů a mají tu mladé trenéry, kteří se chtějí pořád posouvat. Myslím, že Slaný má před sebou dobrou budoucnost. Proto jsem sem přišel. Chci toho být součástí,“ říká Valenčić.

Z pozice sportovního ředitele má ve Slaném za úkol nastavit cestu klubu a starat se o rozvoj trenérů i samotných hráčů. „Někdy s nimi chodím na ledy, jindy jen koukám shora a dávám jim zpětnou vazbu. Nejvíc pracuju s trenéry, hodně také s dětmi a potom taky s jejich rodiči. Tento týden máme schůzku s rodiči, abych jim vysvětlil, jaké jsou naše plány na léto. Budeme mít dva měsíce mimo led, takže jim musím vysvětlit, proč je to prospěšné. Vzdělávání rodičů je taky velmi důležité,“ vysvětluje.

Teď Valenčić doufá, že do své práce bude moci zakombinovat i nejnovější poznatky z mezinárodního prostředí. Do nové funkce jde s cílem celý hokej posunout na vyšší úroveň a stejně tak rozvíjet i slánské talenty.