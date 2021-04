Do nedělního duelu nasadili trenéři Bruslařů obránce Marka Hrbase, který se po zranění vrátil do sestavy a nahradil mladíčka Moravce. Místo útočníka Claireauxe potom naskočil Michal Trávníček, dlouholetý hráč Litvínova a forvard, jehož si Boleslav vytáhla na střídavé starty z Ústí nad Labem.

Od začátku bylo na hráčích středočeského klubu vidět, že chtějí napravit dojem po úvodní prohře. Přesto šel zase do vedení domácí Třinec. Puk odražený od zadního hrazení sebral u tyčky Jack Rodewald, a byť stál zády do hřiště a prakticky na brankové čáře, šikovně si prostrčil puk i s holí mezi nohama a z úhlu takto akrobaticky zamířil za rozhozeného Růžičku.

Pak zahrozili v dobré pasáži hosté, Zbořil, Ševc ani Šťastný ale na Kacetla nevyzráli. Povedlo se to až Jakubu Strnadovi – při špatném střídání domácích se napravo otevřel prostor pro Stránského a jeho ránu Strnad z brankoviště dometl do sítě. Boleslav čekala na první gól v semifinále přesně 75 minut.

V úvodu druhé části našel domácí Stránský napříč brankovištěm parťáka Růžičku, který ale z těžké pozice svého jmenovce v brance hostí nepřekonal. Pak se několik minut nic podstatného nedělo, věci se zase daly do pohybu až v polovině základní hrací doby.

Fotbalové derby bez branek. Boleslav proti Příbrami selhala v koncovce Přečíst článek ›

Nejprve se zpoza branky kolem Kundrátka vytočil Maris Bičevskis a nadvakrát procpal puk za záda Kacetla – 2:1 pro hostující celek. Pak rychlou souhru boleslavské letky mladíků zakončoval nepřesně Kousal, hned vzápětí se však Bruslaři radovali potřetí.

Necelé dvě minuty po Bičevskisovi se prosadil David Bernad, který dobře doplnil přečíslení a utaženou ranou kolem vyrážečky zvýšil. Třetí gól ovšem nesl kontroverzní stopu – opakované televizní záběry prokázaly, že padl z ofsajdové pozice, Trávníček totiž překročil modrou čáru dřív než puk zavážející Jääskeläinen. Tak jako tak nicméně trefa boleslavského beka platila.

Začátek třetí třetiny se nesl ve znamení třinecké snahy o korekci nepříznivého vývoje skóre. Na dosah snížení byl Růžička, toho ale po nahrávce Stránského před odkrytou brankou i za cenu faulu zastavil Ševc. Boleslav však dobře bránila a naopak sama zahrozila po Najmanově úniku.

V závěru Ševcova trestu se proti pravidlům provinil i Dlapa a hosté museli nakrátko do tří. Stránského ránu v té době ale brankář Růžička lapil a v už pokračující standardní přesilové hře Ocelářů si poradil i s ranou svého jmenovce Martina v domácích barvách. Absolutorium zasloužil i Pláněk za dva obětavé bloky.

Skóre se neměnilo ani poté, když se při trestech domácího Stránského a hostujícího Šťastného oba týmy vystřídaly při hraní krátkých přesilovek. Delší přesilovku si v závěru zahráli hosté po trestech Špačka a Musila, prakticky poslední tři minuty utkání hráli proti oslabenému soupeři. Gól už sice nedali, nicméně s přehledem dotáhli dobře rozehraný duel ke kýženému vítězství.

Bylo to historicky vůbec první vítězné utkání Mladé Boleslavi v semifinále v celé klubové historii. Série se teď za stavu 1:1 stěhuje do města automobilů, na ledě boleslavské arény se bude hrát ve středu a ve čtvrtek.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): „Vstup jsme neměli špatný, začátek utkání byl vyrovnaný. Nám se povedlo dát gól, což přisunulo průběh na naši stranu. Na konci třetiny jsme ale lacině inkasovali, podobné chyby se nám proti Mladé Boleslavi stávaly i v základní části. Od druhé třetiny to byl velký boj, druhý gól soupeři hodně pomohl. V poslední třetině hráli velmi obětavě a k vážnějším šancím nás nepouštěli. Hráči to měli těžké, nic ale nevypustili. Myslím, že cítí, že to z naší strany nebyl tak dobrý zápas. Zapracujeme na tom, aby to ve třetím utkání vypadalo jinak.“

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili úplně jinak než do prvního střetnutí. Bylo vidět, že kluci hráli s větší bojovností, s větším úsilím, byla tam lepší komunikace. Myslím, že jsme zaslouženě zvítězili. Z první porážky jsme nedělali větší závěry, stejně tak nepřeceňujeme toto vítězství. Je to první bod, série je vyrovnaná a přesouváme se do Mladé Boleslavi. S Michalem Trávníčkem jsme maximálně spokojení, stejně tak s výkonem dalších hráčů. Odvedl to, co jsme od něj potřebovali. Takhle má vypadat play off.“

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Rodewald (Jaroměřský, Špaček) – 15. J. Strnad (J. Stránský, Ševc), 31. Bičevskis (J. Strnad, J. Stránský), 33. Bernad (Jääskeläinen). Rozhodčí: Pešina, Kika – Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:5. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:0. Bez diváků. Stav série 1:1.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Hrbas, Pláněk, Fillman, Bernad, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal – Trávníček, Cienciala, Jääskeläinen.