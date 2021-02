První třetina nakonec rozhodla o osudu celého utkání. Přitom vše mohlo začít úplně opačně. Stačilo, aby měla Madeta kousek štěstí, když po dvaašedesáti vteřinách nastřelil domácí Forman tyč Růžičkovy brány.

Skóre se poprvé měnilo na začátku 10. minuty, když českobudějovický Plášil nezkrotil na útočné modré těžký kotouč, který uzmul Stránský a ranou v úniku otevřel střelecký účet – 0:1. To vše se odehrálo během domácí přesilovky.

Boleslav přežila i druhé oslabení a v čase 13:00 udeřila podruhé. Bernad si najel do lepší pozice a tvrdou ranou vymetl šibenici Strmeňovy svatyně. Domácí mohli vzápětí snížit, když v přečíslení dva na jednoho pálil Beránek, ale Růžička byl pozorný. Další příležitost Jihočehů zahodil Malec, a tak Bruslaři trestali potřetí. Odražený kotouč poslal do levého rohu českobudějovické brány Allen – 0:3.

Jestliže Madeta chtěla vstoupit do druhé třetiny úplně jinak, tak se jí to nepovedlo. Hned v první minutě totiž zvýšil na 4:0 pro hosty Šťastný. Domácí se dočkali snížení až v osmadvacáté minutě: Voženílek se dobře zorientoval na hranici brankoviště a dostal kotouč za Růžičku. Tříbrankový rozdíl ale vydržel jen tři minuty, pak si vzal slovo Kotala, který nastavil hokejku do přihrávky Ciencialy a mohl se radovat z branky na 5:1.

Jihočeši však rázem kontrovali. Jejich druhý gól vsítil Plášil, který získal puk na modré a z mezikruží propálil Růžičku. V té době ještě Motor netušil, že už další gól nepřidá. Růžičku do konce druhé části nepřekonal ani ujíždějící Ville. Na druhé straně zase neproměnil samostatný únik mladoboleslavský Kousal.

Ve třetí části se Středočeši radovali znovu v 50. minutě. Stránský táhlou ranou vstřelil svůj druhý gól v zápase a stanovil konečné skóre na 6:2 pro Bruslaře. V posledních vteřinách měl ještě při přečíslení velkou šanci hostující Allen, ale Strmeň schoval puk do své lapačky.

Českobudějovický kouč Václav Prospal sportovně uznal kvality Mladé Boleslavi: "Soupeř byl po všech herních činnostech lepší a vyhrál zcela zaslouženě. Z naší strany to nemělo s extraligovým hokejem nic společného. Výsledek je pro nás ještě milosrdný."

"Důležité bylo, že jsme v první třetině dokázali dát tři góly," uvědomoval si trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík a dodal: "Pak už jsme vývoj zápasu kontrolovali, i když domácí korigovali. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce."

Boleslavští tak po dvou prohrách znovu zabrali a se sedmdesáti body jim patří průběžné čtvrté místo.

Madeta Motor České Budějovice – BK Mladá Boleslav 2:6 (0:3,2:2,0:1)

Branky a nahrávky: 28. D. Voženílek (Z. Doležal), 32. Plášil (Holec, D. Voženílek) – 10. J. Stránský, 13. Bernad (Dlapa, Šťastný), 17. Allen (A. Zbořil, Lunter), 21. Šťastný (A. Zbořil, Hrbas), 31. Kotala (Cienciala, Jääskeläinen), 50. J. Stránský (Flynn). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Komárek, Votrubec.

České Budějovice: Strmeň (Čiliak) – Plášil, Slováček, Kubíček, Vydarený, Lytvynov, Štencel – Z. Doležal, Toman, Forman – Alderson, R. Přikryl, M. Novák – Holec, D. Voženílek, Jonák – Ville, P. Novák, Beránek.

Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Bernad, Allen, Šidlík, Moravec – Šťastný, A. Zbořil, Lunter – Kotala, Cienciala, Jääskeläinen – P. Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad.