"Musím vyzdvihnout celé mužstvo, že bylo schopné až do poslední minuty hrát a chtělo otočit ten zápas. Obrovská síla a musím všem do šatny pogratulovat," neskrýval nadšení boleslavský kouč Petr Haken. Minimálně v prvních dvou třetinách mu ale tolik do smíchu nebylo…

Bruslaři se v domácím prostředí představili poprvé od 1. listopadu a od začátku se tlačili do útoku. Severočeši ale hrozili a trestali z rychlých protiútoků. Ve 4. minutě mohl otevřít skóre Lantoši, litvínovský brankář Godla byl ale připravený. Jako první se tak mezi střelce zapsal Hlava, jehož poslal Demel do samostatného nájezdu a útočník Vervy jistě překonal gólmana Krošelje. Domácí mohli srovnat v přesilových hrách, vyloučení Zygmunda ani Kudrny ale nevyužili a v 15. minutě prohrávali po samostatné akci Stránského 0:2. A to nebylo vše. Třetinu hrůzy pro domácí uzavřel opět Stránský, jenž obral o puk Beránka a brejk úspěšně zakončil.

"Na začátku jsme nebyli ve své kůži.Litvínov je teď v mnohem lepší formě než třeba Kometa. My jsme tento zápas možná ještě hráli v tom Brně a začátek nám utekl. Byli jsme potrestaní. Viděli jsme, že snaha byla obrovská, ale ve druhé třetině nám soupeř opět uskočil o dvě branky z jediného protiútoku, kdy jsme propadli," pokračoval Haken.

Hned na začátku druhé části mohl snížil Najman, Godla byl ale připravený. Litvínov se pak snažil pozorně bránit, čekal na další šanci a dlouho se mu to dařilo. Středočeši měli sice převahu, výraznější příležitosti si ale nevytvářeli. Ve 31. minutě se domácím podařilo snížit, když využili toho, že Abdul zlomil hokejku a Lintuniemi připravil gól pro Kantnera. Vzápětí mohl skórovat Bičevskis, jenže prosadil se až Pýcha. Mladoboleslavský obránce se ve 34. minutě trefil přesně k tyči a připsal si první gól v sezoně. Mladoboleslavští se dál tlačili do útoku, místo vyrovnání však inkasovali. Po přečíslení dva na jednoho se prosadil nejlepší litvínovský střelec Kudrna. Slovenský útočník skóroval pojedenácté v sezoně.

Foto, video: Sparta přejela Kladno. Byla to její 1000. výhra v extralize!

Ve třetí třetině nahradil v mladoboleslavské brance nepříliš jistého Krošelje Novotný a hned ve 42. minutě zlikvidoval brejk Kudrny. I díky tomu mohl zápas zdramatizovat Kousal. Lintuniemi nejprve trefil tyč, reprezentační útočník o pár minut později zaskočil Godlu střelou na bližší tyč. Mladoboleslavští ještě více ožili a Pýcha v 51. minutě střelou od modré čáry vyrovnal. A ze strany domácích to nebylo vše. V 58. minutě utkání rozhodl pohotovou dorážkou v přesilové hře Fořt. Poslední slovo měl Najman a Mladá Boleslav tak Vervu porazila i podruhé v sezoně.

Hosté po zápase jen nevěřícně kroutili hlavami a nechápali, co se to s nimi ve třetí části stalo. "Měli jsme solidní vstup do utkání a myslím si, že to bylo dané tím, že domácí nebyli ve své kůži. Pak bylo jasné, že se svou hrou trochu něco udělají a my jsme měli pět vyloučených hráčů na útočné polovině. K tomu nevím, co dodat. Takový zápas se pak asi nedá úplně ukopat," rozčiloval se litvínovský kouč Karel Mlejnek.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 6:4 (0:3, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 31. Kantner (Lintuniemi, P. Kousal), 34. Pýcha (Šťastný), 48. P. Kousal (Kantner), 51. Pýcha (P. Kousal), 58. Fořt, 59. O. Najman (J. Stránský, P. Kousal) - 6. Hlava (Demel), 15. Š. Stránský (Freibergs), 17. Š. Stránský, 38. Kudrna (Abdul). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5, navíc Jánošík - Zeman oba 5 min. Využití: 1:0.

Mladá Boleslav: Krošelj (41. Novotný) - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Aberg, O. Najman, Lantoši - P. Kousal, Závora, Kantner - J. Stránský, Fořt, M. Beránek - Štastný, Bičevskis, Kotala. Trenér: Čihák.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Freibergs - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Berka, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.