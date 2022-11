„Jsem nadšený. Už loni jsme to sledovali na sociálních sítích, viděli jsme různé výzvy a strašně se nám to líbilo. Řekli jsme si proto, že budeme bojovat za to, abychom se do toho mohli zapojit. Jsme strašně rádi, že se to povedlo,“ pochvaluje si zapojení do projektu pro mladé hráče Václav Haspeklo, trenér benátecké mládeže.