„První ročník určitě splnil očekávání, ale pořád je tam řada věcí, které můžeme zlepšit. S letošním ročníkem jsme ale spokojení. Spíš jsme ho překonali, protože se na to navázalo hodně dalších projektů. Přesně toho jsme chtěli dosáhnout,“ pochvaluje si autor projektu Lukáš Pokorný.

Mladí hokejisté během uplynulého roku absolvovali celkem 15 kempů, na ledě strávili 75 hodin, 22 hodin se věnovali fyzické přípravě a dalších 65 hodin poslouchali připravené přednášky. Ty navíc neabsolvovali sami. Úplně stejně si je vyslechli i jejich rodiče, kteří by je měli ve sportovním snažení dále podporovat.

„Prvotní myšlenka projektu se výrazně překročila. Na začátku jsme chtěli podpořit mladé hokejisty. Postupně ale projekt dál nabobtnával. Zaměřujeme se i na rozvoj trenérů a manažerů klubů a snažíme se vzdělávat i rodiče. Po prvním roce jsme v úplně jiném projektu, než do jakého jsme vstupovali. Máme z toho radost,“ doplňuje Pokorný.

I proto bude hokejový projekt dál pokračovat. Přes léto se bude zaměřovat právě na posouvání trenérů a manažerů a od října opět přivede na ledové plochy malé hráče. „Příští pondělí budeme spouštět nový projekt na podporu mladých trenérů. Máme na to vlastní systém vzdělávání, který je doprovázen finanční motivací,“ vysvětluje Pokorný.

„Předpokládáme, že v říjnu pak začneme další ročník v rámci hokeje. Mělo by se to absolvovat podobně jako letos. Obsazení zatím řešíme. Ještě nejsme stoprocentně rozhodnutí, které kluby do toho pustíme. Nechceme to dát úplně každému, musí to být kluby, které cítí, že podporu mládeže a trenérů potřebují,“ dodává.

Jisté nicméně je, že do velké hokejové party, která se pravidelně potkávala na jednotlivých zimácích, už se nevrátí hráči ročníku 2008. Ti byli letos těmi vůbec nejstaršími v celé Škole hokejových talentů a ve středu se s ní definitivně rozloučili. Od trenérů dostali diplomy za absolvování projektu i památeční puky. Navíc obdrželi i nabídku dál se na kempech podílet zase v trochu jiné roli.

Jisté je také to, že do další hokejové kariéry si odnesou i nezapomenutelné zážitky. Potkat se totiž mohli například s ambasadorem projektu Jaromírem Jágrem a jeden z kempů s nimi absolvoval i bývalý skvělý brankář Milan Hnilička.