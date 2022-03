Podruhé se v Plzni začínalo už ve tři odpoledne a Škodovka měla raketový nástup. Hosté byli záhy vyloučení a Indiáni přesilovky umějí. První výhodu zúročili po 23 sekundách. Z levého kruhu vypálil Blomstrand, gólman Krošelj ránu neudržel, pro puk si do brankoviště sáhl Mertl a otevřel skóre. A ve 13. minutě to samé – hosté: vyloučení, domácí: gól. Bulíř z nájezdu ještě brankáře nepřekonal, ale pak Plzeňští udeřili. První Bulířovu ránu schytal parťák Thorell, druhá sedla a ve zmatku před Krošeljem se znovu zorientoval nejlépe Mertl a zvýšil na 2:0. Zdálo se, že modrobílí míří za druhou výhrou a mečbolem v sérii. Jenže omyl. Hosté nic nevzdávali a už v závěru úvodní třetiny měli přesilovky i šance. Brankář Pavlát však odolával. Poradil si s Najmanovo zakončením a bleskovým přesunem zlikvidoval Šťastného šanci.

Sudí drželi přehnaně přísný kurs i ve druhé části a hra trpěla neustálými vyloučeními. Více trestů schytali domácí, přes minut se bránili ve třech, ale náskok drželi. Dokonce v oslabení ujeli do brejku. Schleiss zkusil Krošelje natáhnout, leč brankáře nepřelstil. A když po Ševcově ráně od modré to hořelo na opačné straně a Pavlát už byl překonán, tak na čáře zaskočil Kodýtek a vyhodil kotouč do bezpečí.

Mertl pak mohl završit hattrick, jenže z levého kruhu těsně minul. Po polovině zápasu šli domácí znovu do čtyř a Bruslaři šestou výhodu využili. K odraženému puku se u branky dostal Kotala, prohodil si ho mezi nohama a zavěsil.

Nezlomili jsme se, a to je pro tým obrovská vzpruha, oceňuje kapitán

Indiáni před druhou pauzou nevyužili přesilu čtyř na tři a chvíli i pět na tři. Mertlova teč skončila těsně vedle tyčky. A i když domácí měli drtivý tlak a Krošelj byl pod palbou, tak je fanoušci marně burcovali: Dáme, dáme gól. Naopak Bruslaři byli ke konci třetiny blízko srovnání. Po Fořtově akci ale Kelemen naštěstí pro domácí trefil zblízka jen beton gólmana.

Lítý boj pokračoval i ve třetí dvacetiminutovce. Hosté nepolevovali a dočkali se. Srovnání zařídil v 53. minutě bojovník Eberle. U plzeňské branky se zmocnil odraženého puku od zadního mantinelu a narval kotouč do sítě. Předtím ještě Plzeňští spálili velkou šanci v oslabení, kdy se utrhli do přečíslení, jenže Kaňák sklepl Schleissovu pobídku ze vzduchu jen do Krošelje. To Středočeši byli produktivnější. V čase 55:37 přihrál Ševc před branku, Kelemen u pravé tyčky přetlačil bránícího hráče a zblízka zařídil Mladé Boleslavi třetí a nakonec vítězný gól.

Domácí měli ještě přesilovku, s nepříznivým stavem ani přes velkou snahu už nepohnuli. Série tak za stavu 1:1 na zápasy pokračuje v pondělí v mladoboleslavské aréně, začátek utkání je zatím stanoven na 17.30 hodin.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Vstup do utkání byl z naší strany dobrý, využili jsme dvě přesilovky a vedli vedli jsme 2:0 a měli jsme i další šance na zvýšení vedení. Bohužel při našem oslabení pak soupeř snížil a hlavně nás poznamenala fatální chyba před gólem na 2:2. Poté rozhodla jedna střela, která tam šťastně propadla. Je to 1:1 na zápasy a jedeme dál. “

Radim Rulík (trenér Mladé Boleslavi): „Zápas jsme špatně začali. Měli jsme špatný pohyb, dělali jsme zbytečné fauly a dostali dva góly. Můžeme si děkovat, že to nebyl větší rozdíl. Na hráče jsme apelovali, od druhé třetiny se nám rozjely nohy a hra se začala srovnávat. Strašně nám pomohl kontaktní gól. Následně to bylo vyrovnané a my byli šťastnější.“

ŠKODA PLZEŇ – MLADÁ BOLESLAV 2:3

Třetiny: 2:0, 0:1, 0:2. Branky a nahrávky: 4. Mertl (Blomstrand, Čerešňák), 13. Mertl (Bulíř) – 34. Kotala (Lintuniemi, O. Flynn), 53. Jan Eberle (D. Šťastný), 56. Kelemen.

Rozhodčí: Pešina, Pilný – Gerát, Ganger.

Vyloučení: 10:9. Využití: 2:1. Diváci: 3 617.

Stav série: 1:1.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kremláček, Budík, Kvasnička – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Trenéři: Baďouček a Říha.

Mladá Boleslav: Krošelj – D. Moravec, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Pavel Pýcha – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.