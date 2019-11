Škodovácké derby proti sobě svedlo pátý a druhý tým extraligové tabulky. Spokojenější nakonec z duelu Mladé Boleslavi a Plzně odcházeli domácí, kteří brali dva body za výhru 4:3 po prodloužení.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň | Foto: Jan Pavlíček

„Věděli jsme, do čeho jdeme – Boleslav hraje dobře, nahoře v tabulce, agresivní bruslivý hokej. A my jsme se s tím dnes nepopasovali. Celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ komentoval utkání hostující kouč Ladislav Čihák. Jeho tým měl sice dobrý vstup do zápasu, z něhož vytěžil vedoucí gól Vojtěcha Němce. Boleslav ale nečekala s odpovědí dlouho a ještě do první přestávky překlopila vedení na svou stranu. V 7. minutě se prosadil Adam Zbořil, deset minut po něm pak z totožného levého kruhu Marek Hrbas.