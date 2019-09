První třetina byla herně i střelecky vyrovnaná. Největší šanci měl v její polovině plzeňský Mertl, který ale přes bránícího Najmana neprotlačil puk do sítě. Po dvaceti minutách se v Plzni hrálo bez branek. „První třetina skončila 0:0, celkově hra byla vyrovnaná, takže stav tomu odpovídal,“ popsal úvod zápasu boleslavský kouč Pavel Patera.

Ve druhé části už byli domácí aktivnější, hodně byl vidět jejich lídr Milan Gulaš. Právě plzeňský kapitán vstřelil první gól. Mertl mu do levé strany srazil nahození od modré a Gulaš zakončoval do odkryté branky.

Hned poté ovšem propadla domácí defenziva a Bruslaři jeli tři na jednoho. První zakončení ještě Frodl chytil, ale Pavol Skalický puk vytáhl zpoza branky a po závaru na brankovišti jej dotlačil za čáru. „Za stavu 1:0 jsme bohužel propadli, dostali nešťastný gól,“ mrzelo domácího trenéra Ladislava Čiháka rychlé srovnání Boleslavi.

V závěru prostředního dějství Růžička zastavil Mertlův únik a poté i Eberleho střelu do prakticky prázdné brány, proti které se bleskově přesunul a vyškrábl kotouč nad.

V úvodu třetí části po Robově střele dorážel Pour místo do prázdné branky jen do tyčky. Na druhé straně se v početní výhodě prosadil Adam Zbořil, který střelou z pravé strany prakticky po brankové čáře překvapil Frodla. Byla to první letošní využitá přesilovka Boleslavi.

„Měli jsme velké šance, tohle prostě musíme proměňovat! Jejich gólman to pochytal, všechno se zlomilo gólem na 2:1, ale hlavní byly naše neproměněné šance, to v zápasech rozhoduje,“ láteřil Čihák. Šest minut před koncem se Skalický po úniku na levém křídle natlačil před branku, zakončil mezi betony Frodla a druhým gólem v utkání zvýšil náskok Bruslařů. „V závěru jsme to dokázali udržet i díky skvělému gólmanovi, proto si odvážíme tři body,“ chválil Patera výkon brankáře Růžičky.

Konec odehráli domácí bez brankáře a opuštěnou klec minuly pokusy Šťastného i brankáře Růžičky. Dvě sekundy před koncem to hostům přeci jen vyšlo, po chybě Šťastný dovezl puk do prázdné branky.