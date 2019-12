Ty rozhodl v sedmé sérii domácí Němec, který zajistil pro Škodu druhý bod. Po Novém roce pokračují indiáni pátečním zápasem v Olomouci.

Domácí se proti Mladé Boleslavi dostali do vedení ve druhé minutě zásluhou Straky, hosté po nenápadné akci a dorážce Skalické v 16. minutě vyrovnali. Následně si Škoda vzala v přesilovce vedení zásluhou Indráka zpět, ale náskok indiánům vydržel pouhých padesát vteřin. Po rychlé střele Klepiše se puk odrazil na osu hřiště, odkud pálil do odkryté části Frodlovy klece obránce Pláněk a první třetina tak skončila nerozhodně 2:2.

I ve druhé části se domácí Škoda prosadila v přesilovce, boleslavského gólmana překonal Rob, ale sudí po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli posunuté brance nakonec neuznali.

„Abych pravdu řekl, já vůbec nevím, co se tam stalo. Na kostce to neukazovali, protože to byla sporná situace. Kouknu se až po zápase,“ uvedl v televizním rozhovoru k inkriminovanému momentu Luboš Rob. „Já myslel, že gól bude platit. Byl jsem překvapený, že ho neuznali. Je to nepříjemné,“ doplnil.

A protože další branka nepadla ani ve třetí třetině, dospělo utkání do prodloužení. V něm Plzeňští nastřelili v přesilovce dvakrát tyč (Kantner, Moravčík), ale rozhodnout nakonec musely až samostatné nájezdy.

Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 3:2 SN (2:2, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Straka (Eberle, Kodýtek), 16. Indrák (Rob, Kracík), rozhodující nájezd Němec – 14. Skalický (Dlapa, Klepiš), 17. Pláněk (Skalický, Klepiš). Rozhodčí: Bejček, Hradil – Gerát, Jelínek. Diváci: 5826.

Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Pulpán, Moravčík, Jank, Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl, Gulaš – Němec, Kracík, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, Kolda, Indrák.

Ml. Boleslav: Krošelj – Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, Kousal.