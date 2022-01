Tak jako vždy, tak i minulý čtvrtek si v Mladé Boleslavi došel na trénink. Měl před sebou tradiční přípravu, nezbytné cviky v posilovně. Během chvíle se ale vše změnilo. „Původně nic nenasvědčovalo tomu, že by k výměně mělo dojít. Někdy kolem 9:15 jsem se dozvěděl, že se něco peče, s Valentinem (Valentin Claireaux – pozn. red.) jsme měli dokončit posilovnu. Ve dvě tři odpoledne mi pak volal agent ohledně trejdu do Zlína,“ popsal 28letý Petr Šidlík, který ukončil profesionální hokejovou kariéru.

Někdejší 60násobný reprezentant mládežnických výběrů České republiky byl součástí velkého trejdu mezi Berany a Bruslaři. Ze Zlína putovali Oscar Flynn, Tomáš Hanousek, do Baťova města naopak Francouz Valentin Claireaux. „Když jsem poprvé zjistil, že se něco děje, tak jsem už tušil, že to výměnou skončí. V danou chvíli jsem s tím byl smířený, falešné naděje jsem si nedával,“ přiznává Šidlík v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Spekulace potvrzeny! Šidlík za Berany hrát nebude

„Manželka s malou zrovna odjeli pryč. Po telefonu jsme probírali možnosti a čekali, jak to dopadne. Pak jsem se dozvěděl podmínky trejdu, Zlín mě přebral s celou smlouvou. Během kariéry jsem už něco zažil, v šoku jsem tak nebyl.“

Schylovalo se k vašemu odchodu už dříve?

Žádné náznaky o potenciálním trejdu nebyly. Ještě týden před touto událostí mi bylo řečeno, že výměna není na programu dne.

Měl jste možnost rozhodnutí klubu nějak změnit?

Rozhodnutí klubu akceptuji, má na to právo. Nezažil jsem ovšem, že by samotní hráči k trejdu něco mohli říkat. Jiné to je u kluků, kteří ve smlouvě mají klauzuli, můžou se k tomu vyjádřit. Loni v červnu se nám narodila dcera, do kontraktu jsem tak klauzuli rovněž chtěl zavést. Umožněno mi to nebylo, na této položce jsme se nedohodli.

Na konci uplynulého týdne jste se měl stěhovat do Zlína. Jak vypadaly vaše další kroky?

Mladá Boleslav mě vytrejdovala s celou smlouvou. Letošní sezonou to ještě nekončí, je tam pak zanesený další rok a jednoletá opce. Není tam žádná klauzule, že nemůžu jít do první ligy. Vzhledem k umístění Zlína v tabulce je reálná hrozba pádu. S financemi bych tam mohl jít až o 80% měsíčně dolů, což by pro nás znamenalo existenční problémy. Věřím, že to fanoušci pochopí.

Jak reagoval Zlín?

Se Zlínem jsme si volali, situaci intenzivně řešili. Hlavně jsem se musel dívat na rodinu, abych ji zabezpečil, postaral se o hypotéku a nespadla do insolvence. Tohle pro mě byla priorita. Nezbývala jiná možnost, než ukončit kariéru. Rozhodl bych se stejně, kdyby ve stejné situaci byla třeba taková Sparta. Klíčová nebyla ani vzdálenost, nacestoval jsem i mnohem větší dálky.

Jak dlouho zrála myšlenka na konec kariéry?

Něco takového není ze dne na den, bavili jsme se o tom už delší dobu. Rozhodně si nepohrávám s tím, že bych s hokejem na oko skončil, abych se uvolnil. Vždyť na to jsou i zásady a paragrafy. Pro mě je to jasné rozhodnutí, stojím si za tím.

Máte jasno o další profesi?

Práci už mám sehnanou. Až se vše formálně dořeší, tak se vystěhujeme z Mladé Boleslavi a budu v ní budu nastupovat. Budeme žít pohromadě s rodiči a prarodiči, stáhneme tím výdaje. Jiné východisko ani není.

Nezkomplikovala vám hypotéka život?

Koupili jsme si pozemek, myslel jsem si, že stavba bude postupnější. Úvěru však nelituji, je to svobodné rozhodnutí. Dobře jsem věděl, že to vše nesplatím rychle za pár let.

Budete se někdy chtít vrátit k hokeji?

Neláká mě to, uvidím však s odstupem času. Třeba mi to bude chybět. Je možné, že za měsíc někde budu vypomáhal jako trenér mládeže. Momentálně to však tak necítím.

Tři roky jste v mládeži působil za mořem. Přemýšlel jste o této variantě?

Na toto angažmá vzpomínám hodně rád, byly to pro mě nejlepší tři roky. Popravdě jsem to však neřešil, museli bychom tady nechat rodinu. S lidmi v zámoří jsem pořád v kontaktu, rozhodli jsme se však takto.