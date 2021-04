Jeden tým hrál o prodloužení sezony, druhý o postup do boje o pohár. Karty byly rozdány jasně a o motivaci měly obě strany postaráno. Šesté semifinále hokejového play off mezi Mladou Boleslaví a Třincem také začalo pořádně zostra.

V úvodu tahali za delší konec Oceláři, kteří toužili i v šestém utkání série odskočit soupeři po vedoucím gólu. Toho se ale nedočkali, protože Boleslav bránila velmi zodpovědně a Růžička v její brance musel řešit spíše střely z větší dálky.

Bruslaři se směrem dopředu tak trochu hledali, postupně se ale našli. A dokonce se sami dočkali branky, což se stalo poprvé v průběhu celého semifinále. Šťastného ránu Kacetl jen vyrazil a Jakub Kotala z dorážky zametl puk do odkryté sítě.

Druhá část nabídla hned tři gólové situace. Nejprve po pěkné individuální akci vyrovnal hostující Martin Růžička, který si puk zprava navedl na střed a bekhendem pokořil domácího gólmana. Potom domácí tým ustál dvě vyloučení, a eliminace třinecké přesilovkové zbraně se ukázala jako klíčový faktor.

Navíc tři sekundy před vypršením početní výhody soupeře ujeli v tandemu nahrávající Najman a skórující Pavel Kousal a domácí zase vedli. Náskok Bolky navíc narostl těsně před druhou sirénou, chviličku po návratu vyloučeného Gernáta na led ujel po levém mantinelu Ondřej Najman a vypálil nechytatelně na zadní tyčku Kacetlovy branky.

Třetí třetina začala ve slušném tempu, nicméně dlouho se nic podstatného nedělo. Až v její polovině – Kundrátek projel až před branku, a i když zblízka nezakončil, akce pokračovala. Vrána potom zpoza brány nabil Ralfsu Freibergsovi, který po ledě prostřelil rozhozeného Růžičku. Platnost branky muselo posvětit video, nicméně Oceláři se radovali ze snížení.

Divočina to byla v závěru. Nejprve svitla velká naděje pro hosty, když byl vyloučen Cienciala. Kouč Varaďa sáhl i k power play, to se ale nakonec ukázalo býti Třinci osudné. Puku se totiž zmocnil Pavel Kousal, a i když kvůli faulu Stránského nedokázal zakončit, byl mu přiznán technický gól.

Bruslaři tedy zvítězili 4:2 a ve čtvrtek se na třineckém ledě v rozhodující sedmé řežbě poperou o postup do finále o Masarykův pohár.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „Konečně se nám povedl vstup do zápasu. Byť byla první třetina vyrovnaná, tak jsme samozřejmě byli rádi za první gól. Mělo to emoce i důraz. Jsme rádi, že se prosadila i lajna mladíků, ale oni hrají celé play-off dobře, dneska to potvrdili i góly. Teď už jsme myšlenkami u čtvrtka.“

Václav Varaďa, trenér Třince: „Myslím, že jsme měli dobrý vstup, v první třetině jsme si vytvořili i dost šancí, ale po jedné chybě, kde jsme si nepohlídali dorážku, jsme inkasovali. Pak byl průběh vyrovnaný, ale dneska rozhodly speciální týmy, kdy se nám nepovedly přesilovky, a naopak jsme ještě inkasovali rozhodující gól. Třetí třetina byla od nás nejlepší, ale v závěru jsme dostali gól do prázdné. Čeká nás sedmé utkání, kde si to rozdáme o postup. Hrajeme doma, hráči pro to udělají maximum.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Kotala (Šťastný, Pláněk), 35. P. Kousal (Najman), 40. Najman (Pláněk, Dlapa), 60. P. Kousal – 30. Martin Růžička (Jaroměřský), 50. Freibergs (P. Vrána, M. Stránský). Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Vyšší tresty: 1:0. Bez využití. V oslabení: 2:0. Bez diváků. Stav série 3:3.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Gernát, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Freibergs – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký.