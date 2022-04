Oba favorizované týmy se musely vyrovnat s tuhým odporem soupeřů. Sparta vyhrála těsným rozdílem, Oceláři sice jasněji, ale ještě krátce před koncem druhé třetiny byl stav bezbrankový. Ve Werk Areně se dnes hraje od 17:00, v pražské O2 areně od 19:00.

Do druhého utkání v Třinci bude moci nastoupit i boleslavský kapitán Martin Ševc. Ten byl v úvodní třetině prvního utkání vyloučen za faul na domácího Daňa, který pod jeho nohy doklouzal po kolenou. Rozhodčí Ševcovi v zápase udělili trest na pět minut plus do konce utkání. Disciplinární komise další trest nepřidala. A to ani za Ševcovi komentáře na adresu údajné nakloněné třinecké roviny, které Ševc přidal při svém odchodu do televizní kamery v prostoru kabin. V nich připomněl i rok starou křivdu z loňské semifinálové série, kdy se Bruslaři hodně zlobili na rozhodčí po rozhodujícím sedmém zápase.

Třinec zvládl první semifinále lépe. Boleslav nedala ani gól