Během posledních deseti dnů si Bruslaři postupně vyšlápli na Karlovy Vary, Olomouc, Pardubice, a naposledy v úterý zvítězili i na litvínovském ledě. Právě po výhře 4:2 nad Vervou se k úspěšné sérii vracel obránce David Bernad, který Severočechy srazil vítězným gólem.

„Myslím si, že všichni plníme v týmu role, jaké máme. Makáme jeden pro druhého, gólmani nám chytají, v posledních zápasech nás Růža drží, takže to je také hodně pozitivní. Doufám, že to takhle bude pokračovat, ještě nějaký bod uděláme a nepřerušíme sérii hned v dalším zápase,“ přemítal šestadvacetiletý bek. Nezapomněl přitom pochválit Jana Růžičku, který nastoupil do branky ve všech čtyřech případech a v Olomouci vychytal zatím jedinou boleslavskou nulu sezony.

Hradec je na tom, co se posledních výsledků týče, hůř. Z posledních čtyř zápasů třikrát prohrál, sérii ale ukončil ve velkém stylu. V úterý přejel Kometu Brno 6:2. „Po třech porážkách jsme už museli zabrat. Sice jsme poslední dobou nehráli špatně, ale nepadalo nám to tam. Myslím, že jsme dodržovali systém a Kometu jsme přehrávali,“ řekl po utkání obránce Mountfieldu Zdeněk Čáp.

Východočeši jsou aktuálně v tabulce jen o bod před Boleslaví, bude se tedy hrát o hodně. Páteční duel 24. kola extraligy začíná v 17:30 a domácí Bruslaři budou doufat, že prodlouží domácí neporazitelnost ve vzájemných zápasech. Naposledy doma Hradci podlehli v únoru 2018.