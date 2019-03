Ve druhém zápase série šli do vedení tentokrát hosté ze Zlína. Hned úvodní přesilovou hru využil chytrou tečí Fořtovy střely svým prvním gólem ve vyřazovacích bojích v kariéře Jan Dufek. Iniciativu pak převzali domácí i díky dvěma slepeným přesilovkám, ale gólman Kašík v první třetině nakonec všem atakům Bruslařů odolal. Na druhé straně se navíc musel mít na pozoru při několika nebezpečných akcích Beranů také domácí gólman Růžička.

Domácím pak patřil vstup do druhé třetiny, kdy se Kašík ocitl v ohni střel. Bruslaři si dokonce zahráli osm vteřin dvojnásobnou přesilovku, ale v krátkém čase si výraznější šanci nevypracovali, naopak se zanedlouho museli sami bránit ve třech hráčích. Ale ani Zlín 23 sekund dlouhou dvojnásobnou početní výhodu nezužitkoval. Naopak sám po jejím skončení musel čelit šanci Jakuba Klepiše, kterého před Kašíkem našel v pokračujícím oslabení Pavel Musil. To co se Bruslařům nedařilo zblízka, málem klaplo zdálky, když se Kašík až překvapivě zapotil s nahozením Dlapy od červené čáry. V další šanci pálil z dobré pozice nad Pacovský, a tak se šlo i podruhé v zápase do kabin za stavu 0:1.

S postupem času jakoby se na domácí hole lepila nervozita a domácím se čím dál tím méně dařilo dostávat se do nebezpečných prostorů. V dobré palebné pozici se ve 45. minutě ocitl pondělní fantom Lukáš Žejdl, ale proti jeho střele tentokrát vytasil Liboš Kašík svou lapačku. Hosty mohl naopak uklidnit Okál, který obral o puk Němečka, ale poté trefil brankáře Růžičku do masky. V osobních soubojích u mantinelů pak zápas doplynul až do svého závěru. V něm domácí minutu a půl před koncem odvolali brankáře, ale výsledkem byla pouze inkasovaná branka do odkryté klece. Úspěšným střelcem od vlastní modré byl Pavel Sedláček.

Spokojený tak mohl být kouč hostů Robert Sedláček: „Proti včerejšku jsme předvedli diametrálně odlišný výkon. Kluci plnili, to co jsme si řekli, a co jsme si po prvním zápase vytkli. Skvěle chytali oba gólmani, proto byl výsledek takový, jaký byl.“

S jeho slovy souhlasil i kouč domácích Miloslav Hořava: „Byl to úporný zápas. My jsme tentokrát neměli tak dobrý pohyb, jako v prvním utkání. Zlín navíc hrál velmi systémově, přesně tak jak jsme očekávali. Je to prostě už play-off.“

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 0:2 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Dufek (Fořt, Nosek), 60. Sedláček. Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2731.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pláněk, Bernad, Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Pacovský, Klepiš, Skalický – Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – Kousal, Najman, Flynn.

Zlín: Kašík – Freibergs, Nosek, Zbořil, Gazda, M. Novotný, Ferenc, Padrnos – Kubiš, Fořt, Dufek – Herman, Honejsek, Šlahař – Okál, P. Sedláček, L. Krejčík – E. Kulda, Popelka, Š. Kratochvíl.