Boj o naději čeká ve čtvrtek a v pátek hokejisty Mladé Boleslavi a Českých Budějovic v semifinále play off extraligy. Oba celky prohrály úvodní duely v arénách favoritů a prostor k odvrácení vyřazení se pro ně výrazně zúžil. Třinec bude na ledě Bruslařského klubu usilovat již o čtvrtou finálovou účast v řadě. Sparta by si dvěma vítězstvími na jihu Čech zajistila místenku v boji o titul poprvé od roku 2016. V případě alespoň jednoho úspěchu domácích celků by série pokračovaly pátými zápasy v pondělí.

Třinec spoléhá na precizní obranu, která inkasovala v play off jen tři branky v šesti utkáních. Ondřej Kacetl v obou semifinálových zápasech neinkasoval při výhrách 3:0 a 1:0 po nájezdech. "Chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne. V Bolce to bude podobné jako v Třinci," řekl Vladimír Svačina, který rozhodl minule rozstřel. "Jak s Vítkovicemi, tak i teď je to zase urputné. Rozhodují maličkosti," dodal.

Obhájce titulu v letošní vyřazovací části dosud neprohrál. "Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi," podotkl třinecký trenér Václav Varaďa, jenž bude kvůli dodatečnému disciplinárnímu trestu postrádat zkušeného kanonýra Martina Růžičku. Po druhém duelu si Varaďa pochvaloval, že se jeho svěřencům bude po výhře lépe odpočívat. Kouč také naordinoval dobrou taktiku, jak ubránit Miloše Kelemena, který je se sedmi góly nejlepším střelcem play off.

"Co si všímám, tak na nás nasazují nejkvalitnější beky, jaké mají, a je to těžší. Je to na nás a na celém útoku, abychom se s tím vyrovnali. Ale vytváříme si šance a věřím, že to doma prolomíme," řekl Kelemen.

Mladá Boleslav i s loňským play off nepřekonala Kacetla 220 minut. I v základní části proti Třinci dvakrát neskórovala a prohrála všechny čtyři zápasy. Středočeský klub ale ukázal sílu už ve čtvrtfinále, kdy dokázal porazit vítěze základní části Hradec Králové čtyřikrát za sebou a postoupil.

"Od začátku budeme vyvíjet tlak," řekl Kelemen k třetímu zápasu. Předpokládá, že Třinec nebude nic měnit. "Hrají doma i venku stejně už dlouhé roky a vyhrávají s tím tituly. Je na nás, abychom to prorazili. Neskládáme zbraně, jsme pořád na začátku série a může dopadnout jakkoliv. Věříme si na ně. Víme, jakou máme kvalitu, respektujeme tu jejich. Určitě se doma pokusíme vyrovnat na 2:2," dodal Kelemen.

Oba zápasy začínají ve Ško-Energo Areně úderem 17. hodiny.