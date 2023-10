Bruslaři vyhráli na ledě Olomouce, a prolomili tak nepříznivou sérii porážek.

Hokejisté Olomouce v utkání proti BK Mladá Boleslav | Foto: Deník/Jan Pořízek

Černá série hokejistů Mladé Boleslavi je prolomena. Tým Jiřího Kalouse vyhrál páteční zápas v Olomouci 3:2.

Na Hané se skóre měnilo až v průběhu druhé části. Bruslaři se prosadili jako první, když v rozmezí 45 sekund dvakrát trestali fauly domácích: trefili se Lantoši s Osburnem. Kohouti ale ještě do přestávky srovnali a do třetí periody se šlo za stavu 2:2. Ve třetí části ale opět Středočeši potvrdili zvěsti o svých přesilovkách a díky trefě Aaltonena ze 48. minuty z ledu Olomouce odvezli tři body.

Bruslaři na olomouckém ledě v prvních minutách předvedli několik slibných šancí, třeba když Osburn při přečíslení hledal Aaltonena před poloprázdnou klecí Kohoutů, finský útočník ale kotouč dostal za sebe, a tak se mu jej nepodařilo zkrotit. Na opačné straně pak Jeřábek namazal Navrátilovi, jenže domácí střelec si při střele z ideální pozice vylámal zuby na Novotném. Potom si Mora zahrála přesilovku a ke gólu byli blízko po Nahodilově střele, po níž se kotouč odrazil od Pláňkovy brusle a proskákal kolem levé tyčky. Právě Pláněk měl na svědomí největší šanci Bruslařů, když z úhlu dorážkou Järvinenovy střely orazítkoval pravou tyč olomoucké svatyně.

Na startu druhé části už se ale skóre měnilo. Bruslaři si zahráli vylepšenou přesilovku 5 na 3 a podařilo se jim ji využít v plné výši. Vyloučeného Sirotu do hry vrátil Róbert Lantoši, jenž vypálil z modré čáry a díky skvělé cloně Skalického neměl Sedláček šanci zasáhnout. Už za 45 vteřin přidal druhý úspěch hostujícího celku Zach Osburn. Ten si z modré sjel k čárkám pro kotouč po zablokované střele Romana a do střely se položil takovým způsobem, že byl Sedláček znovu postaven jen do role diváka. O snížení na 1:2 se postaral Jan Knotek, který přímo před boleslavskou klecí doklepl Káňův pokus do branky mezi betony Novotného. Na sklonku 35. minuty se pak ujala přesilovková rána Jana Káni, do šaten se tak šlo za stavu 2:2. Změnit to mohl krátce před sirénou Navrátil, jenž ale při trestném střílení nepřechytračil Novotného.

Ve 45. minutě se Skalický za obranou dostal k volnému kotouči, svůj únik ale zakončil jen střelou do Sedláčkovy vyrážečky. Skalický si ale spravil chuť o tři minuty později, kdy při přesilovce Bruslařů clonil domácímu strážci ve výhledu a velkou měrou tak přispěl k tomu, že Juhamatti Aaltonen ranou z pravého kruhu využil i třetí nabídnutou početní převahu. Středočeši hrozili i nadále, Stránský trefil tyč a Suchého vychytal Sedláček. Na druhé straně také zvonila branková konstrukce, to když v 56. minutě pálil Sirota do pravé spojnice. Domácí to pak ještě zkusili v šesti, na vyrovnání už ale nedosáhli a tři body tak berou Bruslaři.

„Začali jsme dobře, prvních dvanáct minut jsme soupeře zamkli, měli jsme nějaké šance. Pak jsme začali dělat chyby a soupeř se zvednul. Ve druhé třetině jsme dali dva góly z přesilovky, poté jsme zase dva góly v oslabení dostali. Naštěstí jsme dali zase v přesilovce třetí gól. Pro nás je to po těch šesti porážkách strašně důležité vítězství. Doufám, že se od toho odpíchneme a že se nám bude dařit,“ přeje si Václav Pletka, asistent hlavního boleslavského kouče Jiřího Kalouse.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:3

Branky a nahrávky: 30. Knotek (Káňa, Navrátil), 35. Káňa (Ondrušek, Orsava) – 26. Lantoši (Pyrochta), 27. Osburn (Roman), 48. Aaltonen (Osburn, Lantoši). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš – Lederer, Axman. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 4275.