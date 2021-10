Hokejisté Mladé Boleslavi si mohou oddechnout. Po čtyřech prohraných zápasech v řadě přišla domácí ubojovaná výhra nad čtvrtou Plzní 2:1. „Byla to taková špinavá výhra, ale mi ji samozřejmě bereme,“ komentoval vítězství a přerušení negativní série boleslavský kapitán Martin Ševc.

Ten byl jednou z hlavních postav zápasu. Po bezbrankové první třetině, v níž domácí přestříleli Plzeňany výrazně 15:4, byl totiž stav stále bezbrankový. To prolomil ve 27 vteřině druhé periody právě domácí kapitán, jehož střela od modré doplachtila až za záda brankáře Miroslava Svobody. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, v první třetině jsme měli více ze hry, bohužel nám tam žádný gól nepadl. Ve druhé třetině to bylo naopak, tam Plzeň tahala za delší konec. Nám se ale povedl aspoň vstup do té třetiny, kdy jsme dali gól,“ hlásil po zápase, v němž rozhodčí udělili pouze jeden menší trest, domácí kouč Pavel Patera.

Třetí třetina se hrála ve svižném tempu a dospěla až do 54. minuty. V ní nejprve opět Martin Ševc nastřelil tyčku a v podstatě z protiútoku vyrovnal na druhé straně Matyáš Kantner. „Nejsme spokojení. Myslím, že jsme body dnes ztratili zbytečně. Přehrávali jsme situace. Sice jsme byli v držení kotouče, ale na to se hokej nehraje. S výkonem nejsme spokojení, útok jsme prakticky neměli a tím pádem jsme si nezasloužili bodovat. Sice jsme si vybojovali gól na 1:1, ale pak jsme odehráli další čtyři střídání prakticky vestoje a domácí nás zaslouženě potrestali,“ řekl po utkání kouč hostů Miloš Říha mladší.

Boleslav si totiž vzala ztracené vedení zpět tři a půl minuty před koncem. Svůj druhý nájezd toho večera totiž Pavel Kousal zakončil přesně a Boleslav díky jeho trefě mohla slavit tříbodové vítězství nad čtvrtým celkem tabulky. „Nakonec jsme rádi, že jsme to bojovností urvali na svoji stranu. Proti těžkému soupeři jsme rádi za tři body,“ dodal ještě Pavel Patera.

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 2:1

Branky: 21. Ševc, 57. P. Kousal (Najman) – 54. Kantner (Bulíř, Lang). Rozhodčí: Šír, Horák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2158.

Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Šidlík, Jánošík, Bernad – Kelemen, Fořt, Raška – Dufek, Claireaux, Kotala – P. Kousal, Najman, Lunter – J. Stránský, Bičevskis, Grim.

Plzeň: Svoboda – Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, Kindl, Kvasnička, Lang – P. Musil, Mertl, Dzierkals – Bulíř, Thorell, Blomstrand – Suchý, Kodýtek, Kantner – Adamec, Přikryl, Lang.