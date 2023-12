Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili v zápase s Brnem, že Kometa je jejich oblíbeným soupeřem. Díky výhře 3:1 přerušili sérii šesti porážek v řadě.

Tipsport extraliga, 30. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno | Foto: Jan Pavlíček

Kdyby si mohli hokejisté Mladé Boleslavi přát od Ježíška jednoho soupeře, na kterém by se pokusili zlomit nepříznivou sérii šesti porážek proher a devíti bez tříbodového vítězství, z extraligové nabídky by to asi byla právě brněnská Kometa. Ta totiž z posledních patnácti návštěv odjela hned ve čtrnácti případech od Klenice poražena.

A právě tato statistika se potvrdila i bez Ježíškovi pomoci. Bruslaři totiž doma ve svátečním zápase na Štěpána zlomili své nepříznivé série, naopak brněnskou nepříznivou bilanci výhrou 3:1 ještě přiživili.

„Do vánočního zápasu jsme měli slušný vstup a celou první třetinu. Po našem gólu na 2:1 sice Kometa trošku ožila a hrála dobře. My jsme si ale pomohli gólem na 3:1 a musím klukům do kabiny poděkovat, že jsme odbojovali výborně třetí třetinu. Kometa sice byla více na puku, ale nic vážnějšího si nevypracovala. Jsme rádi za tři body a pokračujeme dál,“ hlásil po zápase asistent domácího kouče David Havíř.

Jaroslavu Modrému z brněnské střídačky do řeči moc nebylo: „Nehráli jsme dobře. Musíme víc bojovat a víc se dostávat do předbrankového prostoru, aby bylo těžší proti nám hrát. Abychom za to byli odměněni více než jedním gólem, a to je málo. Navíc jsme nepomohli našemu brankáři, který nám ještě dal šanci.“

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a byl to obránce Osburn, kdo se jako první ocitl ve velké šanci. Boleslavský obránce ale překvapivý samostatný únik na Lukeše přesně zakončit nedokázal. A tak udeřilo poprvé na druhé straně, když u mantinelu vybojoval puk Zbořil a naservíroval jej do slotu pro Okála, a ten zblízka prostřelil Růžičku. Boleslav se ale dočkala ještě do přestávky vyrovnání. V závěru přesilovky vyslal v útočném pásmu k zakončení Järvinen Lantošiho a nejproduktivnější hráč domácích si se zakončením věděl rady.

Boleslavský obránce Osburn si spravil chuť v úvodu třetiny druhé. Filip Krivošík obkroužil útočné pásmo a nalezl amerického beka v předbrankovém prostoru. Boleslav tak vedla po čtyřiceti minutách o jeden gól.

V polovině třetí třetiny vlétl do útočného pásma Lantoši a střelou přes obránce dal poslednímu týmu tabulky už dvoubrankový náskok. Ten si Boleslav donesla až do konce zápasu, i když musela v závěrečných třech minutách odolávat brněnské hře v šesti bez brankáře.

„Skoro jsme už ani nevěděli, jak se slaví vítězství. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože těch porážek už bylo dost,“ hlásil po zápase jeden ze strůjců mladoboleslavského vítězství brankář Jan Růžička. Ten ale jedním hlasem dodává: „Je to pouze jedno vítězství, musíme udělat nějakou bodovou šňůru, abychom se od něj odpíchli.“

„Boleslav chtěla to vítězství víc, to je celé,“ byl pak hodně stručný útočník Komety Jakub Flek. Chtít urvat další body snad budou Bruslaři také ve čtvrtek. To do Škoenergo-Areny dorazí karlovarská Energie. Zápas se hraje od půl šesté.

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 3:1

Branky a nahrávky: 19. Lantoši (Järvinen, Gewiese), 25. Osburn (Krivošík), 50. Lantoši (Pyrochta, Bernad) – 10. Okál (Zbořil, Gazda). Rozhodčí: Kika, Mejzlík – Špůr, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2972.

Boleslav: J. Růžička – F. Pavlík, Pyrochta, Osburn, Gewise, Bernad, Jánošík – Lantoši, Järvinen, Krivošík – Skalický, Fořt, Hradec – Malínek, O. Roman, Rohdin – Půček, Závora, Dvořáček.

Brno: Lukeš – Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Flek, Kollár, Zaťovič – Kos, Marcinko, Vincour – A. Zbořil, Holík, Okál.