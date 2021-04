Vstup do série proti Ocelářům přitom Boleslavi moc nevyšel. Sobotní první utkání na ledě Werk Areny ztratil tým trenérů Rulíka a Patery poměrem 0:2, oba góly dali Třinečtí v přesilovkách. V neděli už to ale byli jiní Bruslaři. Zlepšili disciplínu, pohyb i důraz v útočné fázi a odměnou byla výhra 3:1.

„Stejně jako z té porážky jsme nedělali žádné větší závěry, tak ani to vítězství nijak nepřeceňujeme. Je to jeden bod, série je 1:1. Jak pro nás, tak i pro Třinec je to ještě dlouhá cesta,“ krotil euforii Pavel Patera. Dodal ale, že Středočeši vyhráli druhý zápas zaslouženě.

Podobně to ostatně viděl i šéf ocelářské střídačky Václav Varaďa: „Naši hráči nic nevypustili, ale myslím, že i oni cítí, že druhý zápas z naší strany nebyl tak dobrý jako ten první. Určitě zapracujeme na tom, abychom ve středu byli lepším týmem.“

Bude zajímavé sledovat, jestli trenéři na obou stranách sáhnou ke změnám v sestavě. Do druhého utkání totiž štáby Ocelářů i Bruslařů pozměnily složení týmů. Na straně Třince nenastoupil po zákroku Dlapy otřesený Ondřej Kovařčík, kterého nahradil Marian Adámek.

Boleslavská střídačka vytáhla nečekaný triumf, místo Valentina Claireauxe nastoupil do útoku už jednačtyřicetiletý veterán Michal Trávníček, dlouholetý lídr Litvínova (se kterým na jaře 2015 získal titul v sérii proti Třinci) a v současné době hráč Ústí nad Labem, který má do Boleslavi vyřízené střídavé starty. Druhou změnou byl potom návrat obránce Marka Hrbase, který v sestavě naskočil místo mladíčka Davida Moravce.

„Pro mě je svým způsobem čest, že mě kluci oslovili, zda bych jim nepomohl a byl připravený pro případ potřeby. A jsem za to rád,“ neskrýval Trávníček své potěšení poté, co ve druhém semifinále odbruslil po boku Davida Ciencialy a Joony Jääskeläinena 12 minut a do statistik se zapsal jedním hitem i zablokovanou ranou.

Ať už v dalším průběhu série nasadí trenéři obou mužstev kohokoliv, jedno je jisté – čeká nás ještě pořádná hokejová bitva. Pokračovat bude na boleslavském ledě zápasy s pořadovým číslem tři a čtyři. Začíná se ve středu a ve čtvrtek vždy v 19 hodin.