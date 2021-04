Také ve čtvrtém utkání série šli do vedení Oceláři. Kundrátek od pravého mantinelu vrátil puk na brankoviště, kde se nejlépe zorientoval Matěj Stránský a zblízka otevřel skóre. Odehráno bylo necelých šest minut.

Potom domácí přežili nebezpečný výpad čtvrté třinecké lajny, postupem času přidávali na tempu a sami ohrožovali Kacetla. Cienciala ještě rozvlnil pouze boční síťku, Joona Jääskeläinen už ale srovnal stav. Rána finského střelce z pravého kruhu propadla hostujícímu gólmanovi za záda.

Druhá část patřila opticky i podle nastřílených branek Boleslavi. Šťastného ránu totiž těsně před brankou usměrnil mimo dosah Kacetla David Cienciala a Bruslaři byli o krok napřed. Skóre pak mohl navýšit Najman, jenže z dobré pozice mezi kruhy vůbec netrefil bránu.

A nepřesně si v obrovské šanci počínal i na druhé straně Kovařčík, který po dlouhé kličce do bekhendu minul odkrytou část domácí klece. Po čtyřiceti minutách tedy domácí tým vedl 2:1.

Třetí třetina byla zpočátku na větší příležitosti skoupá. Oba týmy se střídaly v útočení, vyložené šance nicméně chyběly. Až v polovině závěrečného dějství padl první trest v zápase, pykat šel domácí Flynn. Oceláři ovšem tentokrát nevytáhli svou pověstnou zbraň a početní výhodu nevyužili.

Stejně se na druhé straně (ne)vedlo i domácím, kteří nechali bez potrestání prohřešek Kundrátka. Nadále ale drželi těsné vedení. Dvě minuty před koncem sáhl kouč Varaďa ke hře bez gólmana, Třinec ale ani v šesti nic nevymyslel.

Naopak minutu a půl před sirénou napřáhl ze středního pásma kapitán Martin Ševc, propálil puk mezi nohama blokujícího Gernáta a třetí brankou definitivně rozhodl o osudu utkání. Boleslav tak napravila dojem po středeční prohře a triumfem 3:1 si vynutila další prodloužení série.

Semifinále se za stavu 2:2 na zápasy stěhuje zpátky do Třince, kde se hraje v neděli. Už je ale jasné, že dojde i na šestý duel, který se bude hrát zase na boleslavském ledě.

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „Sice jsme v zápase zase prohrávali, ale dneska jsme měli na ledě úplně jiný tým než včera. Bylo tam všechno, co si představujeme. I když jsme dostali gól, tak jsme věděli, že tým šlape a že by se to mohlo otočit. Vstoupili jsme prostě do zápasu jinak, s touhou a úsilím. Je to teď 2:2 a ve dvou zápasech si to rozdáme o postup. Navíc si ceníme toho, že jsme v obou vítězných zápasech dokázali otočit skóre.“

Václav Varaďa, trenér Třince: „Zápas jsme začali slušně, měli jsme dobrý pohyb. Lacině jsme inkasovali na 1:1. Za stavu 2:1 jsme tam měli dvě velké šance, ale nevyužili jsme je. Ve třetí třetině už to pak byl urputný boj – oni vyhazovali puky, my jsme se snažili vytvořit si nějaké šance. Rozhodly malé věci, ale to ve vyrovnané sérii bývá.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Jääskeläinen (Hrbas, Fillman), 26. Cienciala (Šťastný, Kotala), 59. Ševc (Hrbas, J. Stránský) – 6. M. Stránský (Kundrátek). Rozhodčí: Hradil, Hejduk – Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. Bez diváků. Stav série: 2:2.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Šidlík, Fillman, Bernad – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal.

HC Oceláři Třinec: Kacetl– M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – Hrňa.