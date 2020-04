ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Byla to opravdu šokující zpráva, že je konec sezony a rozpouští se led. Nejen pro nás, ale i pro celý klub a fanoušky. Tohle opravdu nikdo nečekal,“ řekl brankář Kolína Martin Sejpal, který doplnil, že to ale všichni musí respektovat kvůli zdraví.

Právě s ním jsme si povídali nejen o předčasně ukončené sezoně.

Měli jste letošní sezonu dobře rozjetou. Skončili jste první a čekali na semifinále play off. Mohli jste letos dojít daleko…

Jak říkáte, sezona byla dobře rozjetá. Tvrdě jsme makali na tréninku a určitě bychom byli připraveni na semifinále, finále a pak i na baráž. Myslím si, že bychom si letos zahráli baráž o první ligu!

Teď se o tom možná bude rozhodovat u stolu, možná také ne. Přál byste si nějaké konkrétní rozhodnutí?

Já bych si přál, aby Kolín hrál první ligu. Myslím si, že by první liga Kolínu slušela. Takže kdyby svaz rozhodl, že všechny tři týmy postoupí do první ligy a naše vedení klubu by souhlasilo, byl bych spokojený.

Co dělá sportovec, když nefunguje jeho sportoviště a je omezený pohyb osob na veřejnosti?

Konkrétně já si občas doma zacvičím, koukám na televizi, stavím puzzle, jím a spím. Je to složité, ale jak už jsem říkal, zdraví máme jenom jedno, tak se snažím nikam moc nechodit a být doma.

Je teď i nejisté, jestli na konci dubna bude moci začít vaše příprava na sezonu další. Jak myslíte, že by přípravu ovlivnilo to, že se každý připravuje individuálně?

Všichni, kteří hrajeme za Kolín jsme dospělí, takže si myslím, že by nás to tolik neovlivnilo. Každý by se dokázal skvěle připravit na další sezonu. Myslím, že v tomto ohledu by problém nebyl. I když ve skupině je to vždy lepší.

Na to se chci právě zeptat. Se spoluhráči máte takovou svou druhou rodinu. Teď se nevidíte. Jste spolu v kontaktu?

Ano, jsme. Ale spíše po telefonu. Málokdy se vidíme. Myslím si, že až to vše skončí, tak se všichni sejdeme a dáme si společně pivo!