„Je trošku nešťastné začínat celou soutěž ve středu. Pátek by byl samozřejmě lepší. Ale je to středa, a my tam budeme! Tím, jak nám minulá sezona skončila nezvykle brzy, tak ta pauza byla opravdu strašně dlouhá. O to víc se všichni těšíme!“

Bruslaři přes léto prošli obměnou kádru, podle Kostiče správným směrem: „Jsem rád, že jsme udrželi Filipa Pyrochtu, naopak mrzí odchod Lantošiho. Dvakrát tolik, že to bylo zrovna do Liberce. Z posil se nejvíc těším na Rekonena a Čajku. Jenom je velká škoda, že se vážně zranil Moses, ten by byl velkým přínosem.“

Podle jeho slov ještě není rozhodnuto, jak „horké“ bude přivítání na boleslavském ledě právě pro zmiňovaného Bílého Tygra Lantošiho, neboť rivalita mezi Bolkou a Libercem je dlouhodobě známá. „Ale přivítání se chystá pro Gašpera Krošelje, až sem přijede s Kometou,“ říká Kostič a jedním dechem hned dodává: „Ale v dobrém. Přivítáme ho zpátky doma, jako by byl jeden z nás.“

Společně se svými kumpány v přestávce nezahálel ani on: „Aktuálně jsou v prodeji nové šály, které jdou hodně na dračku. Chtěli bychom udělat více choreo prezentací než vloni a také o něco více autobusových zájezdů. I když i těch bylo v loňské sezoně hodně, i přesto, že se týmu na ledě moc nedařilo.“

Nejlíp se mu ale stejně fandí na domácím stadionu: „Starší zimáky mají svoje kouzlo a fandí se na nich dobře. Horší to je s těmi novými arénami. Tam to prostě není ono. Pro někoho jsou sice hezké, ale na fandění to moc není. Spíš sedět na zadku a dívat se.“

A s čím by byla jedna z hlavních postav boleslavské fanouškovské základny spokojená, co se výsledků Bruslařského klubu týká? „Tak horší než vloni to být nemůže, takže zlepšení tam rozhodně bude,“ začíná se smíchem. A už vážně pokračuje: „Hlavně aby nás hokej bavil. Sice jsem fanoušek, ale také znám reálnou sílu soupeřů, takže když budeme po základní části do šestého místa, tak to bude super.“

Otázka na závěr na největšího adepta na titul už byla jakoby zbytečná: „Po základní části budeme šestí a play-off už bude naše!“