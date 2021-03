Utkání se přesunulo na led Litoměřic proto, že benátecký zimní stadion už ukončil svůj provoz. A protože dle rozpisu se mělo hrát v Benátkách, byli i po změně jako domácí tým vedení právě Středočeši.

Už od začátku ale tahali za kratší konec provazu. Hned ve třetí minutě udeřila elitní litoměřická lajna v početní výhodě po pohledné spolupráci dvou nejproduktivnějších hráčů celé Chance ligy – Miškářovu pobídku doklepl zblízka do branky Matěj Beran, lídr ligového bodování.

Kališníci navíc vzápětí navýšili skóre, když Balážovu ránu dorazil za záda brankáře Krále zkušený útočník Tomáš Svoboda. V šestnácté minutě už to bylo 3:0 pro Litoměřice – v další početní výhodě zase úřadoval jejich první útok, tentokrát se z levého kruhu trefil Martin Procházka.

Až v poslední minutě první třetiny se prosadily i Benátky. Hezky sehraný protiútok tří proti jednomu zakončoval do odkryté klece Vojtěch Strnad. A v prostřední části se Středočeši dostali do kontaktu. Těsně poté, co se utkání přehouplo do druhé poloviny základní hrací doby, snížili na 2:3. V signalizované výhodě dorážel do branky Petr Šafařovský.

Pak průběh utkání narušily technické problémy – za litoměřickou klecí se rozbilo plexisklo, a tak byla druhá třetina ukončena o chvilku dříve. Třetí část tak trvala celkem dvaadvacet minut a deset sekund.

Místo benátecké snahy o srovnání v ní přišlo definitivní rozhodnutí ze strany Stadionu. Druhý gól v utkání zapsal Tomáš Svoboda, který si u tyčky počkal na puk, kličkou roztáhl Krále a zakončil mu mezi betony.

Konečnou podobu dal výsledku necelé dvě minuty před koncem Lukáš Válek, který při power play Benátek dovezl z protiútoku kotouč až do odkryté branky soupeře. Litoměřice tak Středočechy přehrály 5:2, zvítězily počtvrté v řadě a drží šestou příčku.

Benátky naopak zůstávají na chvostu tabulky, po sedmé prohře v řadě jsou patnácté a před posledním kolem už nemají naději na postup do play off, na dvanácté Ústí ztrácí šest bodů. Základní část zakončí Benátečtí na ledě aktuálně desáté pražské Slavie.

Ohlasy trenérů:

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): „Neměli jsme dobrou první třetinu. Potom jsme byli Litoměřicím vyrovnaným soupeřem, ve druhé třetině jsme je navíc dostali pod tlak. Nevyužili jsme ale šance, které jsme měli. Soupeři rozhodli utkání zkušení hráči, kterých má o hodně víc než my a díky tomu bere tři body.“

David Bruk (HC Stadion Litoměřice): „Jsme rádi, že jsme vyhráli. Nejsme ale úplně spokojeni s hrou, měli jsme tam hluchá místa a věci, které podle nás do hry nepatří. Doufám, že v play-off je ve hře neuvidíme. Jsme ovšem spokojeni s přesilovkami.“

HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion Litoměřice 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

(hráno v Litoměřicích)

Branky a nahrávky: 20. Strnad (Křepelka, Šafařovský), 34. Šafařovský (Strnad, Aubrecht) – 3. M. Beran (Miškář, Procházka), 5. T. Svoboda (Baláž, Konečný), 16. Procházka (M. Beran, Miškář), 46. T. Svoboda (Válek, Jícha), 59. Válek (Procházka, Výtisk). Rozhodčí: Hucl, Šindel – Podrazil, Tvrdík. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Bez diváků.

HC Benátky nad Jizerou: Král – Böhm, Štibingr, Aubrecht, Bieniek, Hampl, Kovář – Jiruš, Čederle, Pabiška – Wiencek (A), Jansa, Daniel Svoboda I – Strnad, Šafařovský, Křepelka – Kollert, Putz, Had.

HC Stadion Litoměřice: A. Beran – Výtisk, Baláž, Háva, J. Holý, Jebavý, Černohorský, Tomek – M. Beran, Miškář, Procházka – Válek, Jícha, T. Svoboda – L. Stehlík, Urban, Konečný – Berka, Soukup, Jánský.