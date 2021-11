Přitom se museli obejít bez útočné posily Indráka, který neukočíroval v minulém kole emoce a doma v Plzni ostře fauloval Gustafa Thorella a šéf disciplinárky Viktor Ujčík mu zastavil na jedno kolo činnost.

Nahradil ho Hajný, ale jeho tým měl v první části hodně respektu ze silnějšího soka. Ten však svoje závary nevyužil a největší šanci měl nakonec kladenský Kubík, který jel na Krošelje sám, ale blafák se mu nepovedl. A tak šla ve druhé části do vedení Boleslav, které domácí hvězdy Plekanec a Jágr nabídly dvě přesilovky. První zahráli bruslaři mizerně, ale při druhé se s dávkou štěstí prosadil Kousal.

To Kladno svoje přesilovky nevyužilo, jednu navíc netradičně ztratilo, když gólman Bow neznalý pravidel rozehrál puk volnou rukavicí dopředu. A to se v extralize trestá!

Přesto měl jeho tým kliku a dal během pouhých 17 vteřin dvě branky. A jestli hosté skórovali šťastně, pak domácí ještě šťastněji. Nejprve nohou Račuk tečující nahození Suchánka (po velmi tvrdé práci čtvrté formace) a vzápětí Zikmund, který Jágrův pas dostal za Krošelje rukou.

Obě trefy rozhodčí uznal a Bruslaře donutil v poslední třetině sápat se po vyrovnání.

Několikrát k němu měli skutečně blízko, zejména Ondřej Najman, ale v úterý vynikající brankář Landon Bow měl i potřebnou dávku štěstí a cenné vítězství Rytířům vychytal.

Hostující trenér Radim Rulík byl snad ještě víc zklamán než po jiných prohrách, tahle totiž byla z kategorie laciných. „Zápas jsme zkazili, víc to ani zkazit nešlo. Určitě jsme nebyli horší, střely 45:24 mluví za všechno, hrálo se víc ve třetině Kladna. Beru jeden inkasovaný gól po teči, ale ten druhý padl po zbytečné chybě v rozehrávce, doslova jsme jim ho nabídli,“ hromoval Rulík, podle něhož rozhodla i produktivita bruslařů. „Ještě jsme se snažili, ale jediný gól z tolika střel je vážně málo,“ ucedil.

A domácí David Čermák s ním souhlasil. „Boleslav nás přestřílela a kromě obětavosti jsme měli i štěstí, měli tam i prázdnou bránu a nedali. My kolikrát hráli lépe a body jsme nezískali, dnes nás mohou těšit hlavně ty body,“ konstatoval bez fanfár a vysvětlil, proč stejně jako v Plzni rozdělil v úvodu dvojici Jágr - Plekanec, ale brzy ji dal zase dohromady. „Už jsme k tomu sáhli v Plzni, abychom rozložili sílu týmu. I jsme tak trénovali, ale v zápase to nefungovalo, neudrželi se ani v útočném pásmu. Proto jsme to vrátili,“ dodal.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 35. Račuk (Suchánek, Melka), 36. Zikmund (Jágr, Plekanec) – 25. P. Kousal (O. Najman). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: Využití: 0:1. Diváků: 1000.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Ticháček, Wood, Baránek, Suchánek, Donaghey – Jágr, Filip, Zikmund – Hlava, Plekanec, Kristo – Beran, Kubík, Machala – Račuk, Hajný, Melka.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Šidlík, Bernad, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Moravec – Lunter, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Eberle, Bičevskis, J. Stránský.