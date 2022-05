„Dobře jsme věděli, že je to věc, která se bude hodně řešit. Je to ale jednoduché. Trenéři mají koncepci, se kterou se my z vedení klubu ztotožňujeme. David do toho ale po herní stránce nezapadá. Chtěli bychom, aby se tady v Kolíně hrál rychlý a bruslivý hokej založený na mladých hráčích. David je typologicky hráč, který takový hokej nikdy hrát nebude,“ vysvětluje nelehké rozhodnutí předseda klubu Luboš From.

Šafránek přitom v kolínském dresu i v loňském roce potvrzoval dobrou výkonnost, zvládl posbírat čtyřicet kanadských bodů a byl druhým nejproduktivnějším hráčem kozlů. Další body za svůj mateřský tým už ale v příštím roce nepřidá.

„Když jsme od trenérů dostali soupisku hráčů, se kterými bychom měli jednat, tak David na ní nebyl. Věděli jsme, že to bude velký problém, hodně jsme to řešili. Padlo ale takové rozhodnutí, že se s Davidem budeme muset rozloučit. Byla i možnost, že by David působil v kabině jako jeden ze starších hráčů, který by byl vzorem pro mladé, ale neměl by takový čas na ledě. To byla ale role, o které David řekl trenérům, že by ji nepřijal. V takové roli se nikdy neviděl a jasně řekl, že takovou roli nikdy plnit nebude. Nenašli jsme v tom společnou řeč,“ doplňuje From.

Jak Šafránek uvedl v rozhovoru pro Deník, svůj zájem o pokračování v klubu projevil už po posledním zápase, který Kolín sehrál v Kladně. Od té doby s ním ale nikdo nejednal a o svém konci se dozvěděl ze sociálních sítí.

„Nevím o tom, že projevil zájem pokračovat, se mnou nemluvil. Rozhodnutí, že mu nenabídneme smlouvu, padlo až v minulém týdnu. Neustále se to vyvíjí. Ještě než jsme se rozhodli, tak už měl údajně něco domluvené v Benátkách nad Jizerou,“ přidává svůj pohled předseda klubu.

Podle něj sehrálo svoji roli v rozhodování i to, že Šafránek k hokeji vykonával i svoje civilní zaměstnání. „Byla to jedna z důležitých věcí. David by byl hloupý, kdyby ve svém věku dal výpověď z práce a šel hrát jen hokej. To by byl nesmysl. On je ale jeden z posledních hráčů, kteří to takhle mají. Když máte hráče, který chodí do práce, tak není možné, aby k tomu přistupoval stejně jako celá Chance liga. Snažil se to nějak kloubit s prací, ale myslím, že i jeho to muselo limitovat,“ říká From.

Už bez Šafránka se teď Kolín, který v uplynulé sezoně uhájil Chance ligu a dokonce si zahrál předkolo play off, pokusí usadit na delší dobu ve druhé nejvyšší soutěži. „Chceme se pokusit v Kolíně vybudovat dlouhodobě profesionální klub do Chance ligy. To přináší podobné nepříjemnosti,“ uvádí From.

„David si každopádně zaslouží naše poděkování. Bez jeho účasti ve druhé lize by tady první liga ani nebyla. Bez jeho gólů by klub nebyl tam, kde je. Velice mě mrzí, že to končí tímhle způsobem. Byl bych radši, kdyby tady ještě třeba dva roky plnil roli mentora, i když by jeho čas na ledě už nebyl takový. Udělal obrovský kus práce pro kolínský hokej,“ zakončuje předseda klubu.