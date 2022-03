V pražské O2 areně to byla během posledního kola extraligy výjimečná podívaná. Kladnu ani Spartě už o žádný posun v tabulce nešlo a i díky tomu mohlo být utkání zamřené na dobročinnost. Před zápasem běžela na kostce dojemná videa, hrála se česká i ukrajinská hymna a hráči nastoupili na ledovou plochu společně. Vedle Kladeňáka stál sparťan a všichni společně zatleskali lidem, které zasáhla válka na Ukrajině.

Právě na pomoc těmto lidem mířily i vybrané finanční prostředky. Za vstupné se vybralo přes dva miliony korun a na Jágrovu výzvu zareagovala i slavná NHL. Ta přidala dalších 68 tisíc dolarů. I díky tomuto příspěvku se celková částka posunula ke třem a půl milionům korun!

„Chtěl bych všem poděkovat. I když na skóre je vidět, že jeden tým prohrál a druhý vyhrál, tak tentokrát vyhráli úplně všichni,“ nechal se po utkání slyšet legendární Jágr. „Lidé z vedení a managementu klubu odvedli skvělou práci. Jsem moc rád, že jsme hráli v největší aréně v republice, a že přišlo tolik fanoušků. Vybrali jsme pro Ukrajinu přes tři miliony korun, což je opravdu fantastické. Celé zorganizování akce od obou soupeřů bylo výborné,“ doplnil za Spartu útočník Filip Chlapík.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům ze strany obou klubů tím ale neskončila. Až do neděle se prodávaly virtuální vstupenky a probíhala také aukce deseti dresů! Oba týmy vybraly ze svých řad pětici hráčů, kteří dostali na svoje trikoty ukrajinskou vlajku. Právě tyto speciální kousky byly k mání mezi sběrateli a vynesly dalších 209 500 korun.

Na nejvyšší částku vyšplhal podle očekávání dres Jaromíra Jágra, na který zájemci učinili 161 příhozů! Vítěz za něj nakonec zaplatí rovných 82 tisíc. Na druhou nejvyšší hodnotu se vyšplhal dres kladenského kapitána Tomáše Plekance, který stál 24 500, a třetí byl sparťanský trikot Miroslava Formana, jehož cena vyšplhala na 23 tisíc korun.

Všechny vybrané peníze obdrží Potravinová banka pro Prahu a střední Čechy, která ukrajinským rodinám prchajícím před válkou nabízí své služby. „Věřím, že vybraná částka teď pomůže těm, kteří to nejvíc potřebují. Doufejme, že to co nejdřív skončí,“ nechal se po utkání slyšet brankář Kladna Jaroslav Janus. Ten byl v zápase vyhlášen nejlepším kladenským hráčem a dárkový koš, který obdržel, hned přenechal ukrajinské rodině přítomné v aréně.