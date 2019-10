Nespecifikované zranění brankáře Jana Růžičky donutilo vedení hokejového BK Mladá Boleslav posílit na pozici brankáře.

Do dresu Bruslařů se tak vrací devatenáctiletý Radek Haas. Rodáka z Vrchlabí, který ovšem už v raném věku přestoupil do Mladé Boleslavi, kde hokejově „dorostl“ se do města automobilů se vrací z Finska, kde odchytal dvě sezony.

V klubu se tak znovu potká se svým otcem, který je u Bruslařů trenérem brankářů. „Na jednu stranu je to těžké. Ať děláte cokoliv, lidi na vás a na tu situaci prostě koukají úplně jinak než na ostatní brankáře. Na druhou stranu je to samozřejmě výhoda, protože na mě vždycky dohlížel a pomáhal. Přiznávám, že teď z toho mám trochu strach. Přece jenom něco jiného je A tým a něco jiného je třeba dorost. Nechci na to ale teď myslet. Přišla mi tahle skvělá nabídka a já se chci soustředit na tým a na sebe,“ říká mladý gólman.

Ten strávil ve Finsku dvě sezony: „Byla to tak trochu i náhoda. Objevila se příležitost, kterou mi předestřel agent. Hodně jsem o tehdy uvažoval, jestli to jít zkusit anebo zůstat v Boleslavi. Nakonec jsem se rozhodl, že tam pojedu na zkoušku. Zalíbilo se mi tam, chtěli mě, takže z toho nakonec byly dva roky.“

Teď se ale vrací do známého prostředí. „V pondělí se mi Boleslav ozvala, jestli se nechci vrátit. Přiznávám, že jsem neváhal ani minutu. Šance chytat českou extraligu v devatenácti – to se snad ani nedá odmítnout.“

Haas už by měl být trenérům k dispozici během dnešního zápasu, který hrají Bruslaři na ledě Karlových Varů.

Karlovy Vary jedou v sezoně zatím na vlnách. Po třech zápasech bez ztráty jediného bodu v jejím úvodu následně Západočeši čtyřikrát za sebou nebodovali.

Nyní jsou ale před kláním s Mladou Boleslaví opět nahoře, neboť z posledních tří vystoupení vytěžili šest bodů. „Myslím, že jsme hráli dobře už v Třinci. Pokud budeme dodržovat pokyny trenérů a hrát to, co chceme, tak věřím, že budeme v sezoně úspěšní,“ podotkl brankář Filip Novotný.

Mladá Boleslav v neděli i přes dvoubrankové manko porazila Vítkovice 5:3. Středočeši tím vyrovnali dosavadní gólové maximum ze začátku října, kdy porazili 5:1 Litvínov. Mezi těmito zápasy přitom dal tým jedinou branku za dvě utkání. „Nebylo to úplně špatné herně, ale nedávali jsme góly, tak snad už to bude teď lepší,“ přál si kapitán Michal Vondrka.