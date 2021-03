V první třetině se skóre neměnilo. Blízko byl za hosty Ďaloga, z nadějné pozice před brankovištěm ale na Růžičku nevyzrál. Domácím chyběly k vedoucí trefě vysloveně centimetry, Claireauxovo zakončení propadlo Kloučkovi mezi betony, puk se ale vykutálel na tyčku.

Cestu za brankovou čáru si tak kotouč našel až v prostředním dějství. Ale ani tam to nebylo tak jednoduché. Nejprve totiž rozhodčí při kombinaci druhého boleslavského útoku přerušili hru těsně předtím, než Cienciala zblízka dopravil puk do sítě. Potom se radoval Kousal, ale ani on Bruslaře do vedení nepostrčil, protože dosáhl branky kopnutím bruslí.

Změnu skóre přinesla až přesilovka v závěru druhé třetiny. Domácí tým ji sehrál parádně. Ševc od modré narýsoval fantastický pas napříč pásmem, z pravého kruhu Kotala z první sehrál na brankoviště a Adam Zbořil už se zblízka nemohl mýlit.

Očima trenérů



Pavel Patera, Mladá Boleslav: „Dobře jsme vstoupili do zápasu, dvě třetiny jsme byli bruslivější, měli jsme víc šancí a víc momentů. Škoda ale, že jsme vedli jenom 1:0. Ale chtěli jsme jít do vedení a to bylo důležité. Ve třetí třetině jsme měli dobrý úvod, pak jsme ale na pět minut trošku vypadli a tam se to lámalo. Skvěle nás ale podržel brankář. Pak kluci dobře zvládli závěrečné oslabení. Jsme rádi za první krok – první výhra je důležitá, ale ještě to nic neznamená.“



Richard Král, Pardubice: „Až na posledních deset nebo dvanáct minut byla Boleslav lepším týmem a zaslouženě vyhrála. Nám chyběl pohyb a rychlost. Do hry jsme se dostali v padesáté minutě a to je málo. Ve druhé třetině měla Boleslav tlak, ale góly byly asi neuznané správně. Na konci jsme měli ještě přesilovku, ale nepovedlo se nám tam vyhrát buly a to je v přesilovce základ. Dneska měla prostě Boleslav lepší pohyb, zítra to ale bude úplně jiný zápas.“

Třetí třetina už nabídla trochu jiný obrázek. Zatímco v úvodních dvou periodách byli domácí střelecky výrazně aktivnější, ve třetí části už měli víc střel hosté. Postupem času si už i vytvářeli územní převahu a dařilo se jim zatlačit soupeře k brance, Růžička ale odolával.

Nakonec odolal až do konce a hned v prvním zápase play off vyčapal čisté konto. Domácí navíc ještě navýšili skóre. Vyloučení domácího Strnada necelé dvě minuty před koncem vypadalo jako zlomový moment, a opravdu to tak bylo. Hosté ale s přesilovkou nenaložili ideálně, a přestože minutu před koncem opustil branku Klouček a Dynamo šlo dokonce do šesti.

Dvaadvacet sekund před koncem se totiž v rohu u vlastní branky zmocnil puku kapitán Martin Ševc, zvedl hlavu a přes celé kluziště nasměroval puk do prázdné klece Pardubic. Podtrhl tak vítězství Mladé Boleslavi, nakonec v poměru 2:0.

Bruslaři udělali první důležitý krok, hned v pátek jej ale budou chtít potvrdit. Druhé čtvrtfinále se hraje od 19 hodin.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. A. Zbořil (Kotala, Ševc), 60. Ševc. Rozhodčí: Hodek, Horák – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

Pardubice: Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, Ďaloga, J. Kolář, Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček, Blümel – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn.