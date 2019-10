Boleslavští hokejisté se po dvou porážkách v řadě vrátili na vítěznou vlnu. V utkání 10. kola extraligy zdolali na vlastním ledě Vítkovice 5:3 a poskočili na třetí příčku ligové tabulky. K bodům jim, jako už poněkolikáté v této sezoně, pomohl brankář Jan Růžička. Mezi tyčemi byl sice od začátku zápasu jeho parťák Gašper Krošelj, už po první třetině ale došlo na výměnu stráží.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov | Foto: Jan Pavlíček

Růžička naskočil do zápasu na začátku druhého dějství za stavu 1:2 z pohledu Boleslavi. „Není to jednoduché,“ přiznal po utkání, že naskočit do rozjetého vlaku není jen tak. „Je to ale naše práce, ten druhý gólman musí za jakékoli situace být připravený do utkání naskočit,“ pokračoval.