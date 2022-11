"Trošku se nám mění sestava, protože se zranil Peter Čerešňák a nebude moct nastoupit, takže jako šestý obránce nastoupí Ondřej Chabada z juniorky. Do útoku by se naopak po zranění měl vrátit Tomáš Zohorna," řekl Rulík, jenž věří, že do listopadové přestávky bude tým pokračovat v dobrých výkonech. "V Boleslavi to ale nebude jednoduché. Domácí jsou bruslivý a nebezpečný tým. Řekl bych, že to bude podobně těžké jako v Třinci nebo v Brně," uvedl.

Budějovice nevyhrály dvanáct zápasů. Než si podaly Bruslaře

Cestou k úspěchu je vyrovnat se Bruslařům v agresivitě a pohybu. "Mají výborně trénované a kondičně připravené mužstvo. Vstup do ligy měli výborný. Hráli jsme s nimi v přípravě i v lize a ještě jsme je neporazili. Budeme tak mít obrovskou motivaci utkání zvládnout," dodal Rulík.

Středočeši se spíše než návratem svého bývalého trenéra zabývají problémy s produktivitou. V šesti posledních utkáních vstřelili jen sedm gólů a také proto doma prohráli třikrát za sebou. "Herní projev je dobrý, vytváříme si příležitosti, kluci makají, ale nelepí nám to v koncovce. Prohráli jsme, ale jdeme dál," řekl kouč Ladislav Čihák po nedělní prohře 0:3 v Českých Budějovicích.

Úterní utkání začíná v 17.30 hodin.

