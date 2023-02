Bolí hodně. Teď hrajeme zápasy s týmy kolem sebe a řekli jsme si, že je musíme vyhrávat. První zápas po repre pauze přijedeme na Kladno, které bylo devět bodů za námi. My zápas prohráli a body jsme nechali Kladnu, takže je to na šest. Pro nás to byl strašně důležitý zápas.

Co rozhodlo?

Naše nedisciplinovanost. Oni dali dva góly z přesilových her. My měli několik šancí, ale bohužel je neproměňujeme.

Bylo znát, že proti sobě nastoupily dva nejméně produktivní týmy v soutěži?

Myslím, že ne. Od začátku bylo vidět, že oba týmy věděly, o co se hraje. Byla tam možná i nějaká opatrnost. Nikdo to nechtěl otevírat, aby se jezdily brejky na jednu nebo druhou stranu. To vedlo k tomu, že zápas nebyl tak produktivní.

Video, foto: Mladá Boleslav je smutná, prohrála gólem 100 vteřin před koncem

Poslední tři zápasy proti Kladnu všechny skončily výsledkem 2:1. Byly podobné?

Určitě byly. My nejsme celou sezonu produktivní, Kladno to samé, takže každá chyba nebo gól může rozhodnout. Přesně to se stalo i v tomhle zápase.

Během zápasu jste měl konflikt s Tomášem Plekancem a poté jste na sebe ještě něco pokřikovali. O co šlo?

Typické zápasové věci. Trošku jsme se vyhecovali, což k tomu patří. Co jsme si říkali, má zůstat na ledě a mezi námi.

Tomáš Plekanec je známý provokatér, vy taky…

Jo, je tím vyhlášený. K zápasu to ale patří. Byl to Pleky, tak jsem se s ním chytil a hotovo. Nekoukám nalevo napravo, jestli to je Džegr nebo Pleky. Ať tam je kdokoliv, tak do toho jdu. Co jsme si řekli, to zůstane mezi námi.

Já v 51 letech na ledě? Leda tak na vozíku, směje se Adam Kubík

Po siréně se ještě strhla potyčka za kladenskou brankou. Bylo to přirozené vyústění důležitého zápasu?

Od nás tam byla samozřejmě frustrace. Dostali jsme minutu a půl před koncem gól, pak půl minuty před koncem jsme měli ještě přesilovku a chtěli jsme to tam dát. Po hvizdu už tam byla frustrace a vyústilo to v to, v co to vyústilo.

V Kladně jste sám jednu sezonu odehrál. Bylo to i proto trochu speciální?

Já působil v hodně týmech, takže to takhle nemůžu brát. Pro mě je každý zápas stejný. Je jedno, jestli hrajeme proti Spartě, Liberci nebo Kladnu. Každý zápas je pro mě stejný, každý chci vyhrát. Jsem typ, který neumí prohrávat.

Budete se teď muset koukat víc pod sebe?

Spodek tabulky je tak vyrovnaný, že se musíme koukat kolem sebe. Máme tři týmy pod sebou, tři nad sebou a když jeden zápas prohrajeme, tak je to najednou jen o pár bodů. Musíme jít zápas od zápasu a soustředit se na to, abychom zvenku přiváželi jakýkoliv bod. Dneska jsme tady všechny nechali.

Krajská liga: O vítězích skupin je jasno, kdo bude nejlepší z druhých týmů?

Je to už vaše pátá porážka v řadě. Na čem jste přes reprezentační přestávku nejvíce pracovali?

Zaměřili jsme se na to, jak dávat góly, chodit do brány. Nejsme produktivní, tak na tom jsme pracovali nejvíc. Taky na tom, abychom neztráceli puky ve středním pásmu. To, na co jsme se soustředili, tam ale dneska nebylo. Musíme si sáhnout do svědomí. Čekají nás další zápasy s týmy kolem nás, jako je Brno a Litvínov. Teď už musíme bodovat a hotovo.

Když mluvíme o produktivitě, musíme zmínit i to, že vy jste letos ještě nebodoval. Nemáte to už trochu v hlavě?

Vůbec, já to neřeším. Já chci být platný týmu, i kdybych měl naskočit jen na jedno střídání. Chci odvést sto procent a jestli budu mít na konci jedno vajíčko, nebo dvě vajíčka, to mě vůbec netrápí.

Jak jste vy osobně trávil volný čas během reprezentační přestávky?

Měli jsme pár dní volna, takže jsem se věnoval rodině. V sezoně času moc není. Teď jsem navíc měl malého doma, protože byl nemocný, takže jsem si užil rodinu, odpočinul si a načerpal energii.

Speciální dresy půjdou do dražby, peníze pak odešlou nemocnici