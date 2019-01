Kladno /ROZHOVOR/ - Zase na sebe upozornil, on to koneckonců dělá poctivě už od letní přípravy kladenských Rytířů. Teprve osmnáctiletý Šimon Jelínek přitom neměl valné předpoklady k tomu, aby se prosadil, přesto se mu to daří.

Šimon Jelínek - archivní foto. | Foto: Deník / Archiv

Do kádru zapadá stále lépe a v Jihlavě prožil gólově nejpovedenější zápas sezony – lídrovi tabulky dal jeho hájemství dvě branky. Celkem jich už má 10, k tomu 7 přihrávek. Rodí se českému hokeji další kladenský klenot. Uvidíme, nechme se překvapit.

Kladno sice Jihlavě nakonec podlehlo po nájezdech 4:5, ale po venkovních neúspěších o sobě dalo vědět a v power play zachránilo remízu. Jak jste viděl magnet Chance ligy vy?

I když jsme prohráli, tak si myslím, že jsme hráli fantasticky a náš výkon měl všechno, co měl mít. Škoda je snad jen našich vyloučení i toho, jak jsme měli málo přesilovek. Určitě méně než jsme měli mít, ale máme bod z Jihlavy a určitě jsme si ho zasloužili. Mrzí jen to, že to je prohra.

Po dvou porážkách venku se vám přitom asi nenastupovalo snadno, ne?

Bavili jsme se o tom i s rodinou a já byl přesvědčen, že potřetí za sebou už se s nulou vracet nebudeme. To se povedlo, jen je škoda dvou bodů, které tu necháváme, měli jsme na víc.

Dal jste poprvé za muže dva góly za zápas a jeden hezčí než druhý. Co k tomu říci?

Já jsem spíš naštvanej, že jsme nakonec prohráli. Když v závěru Tonda (Melka) vyrovnal, tak jsem na trestné skákal radostí jako malé dítě. Bývalo by bylo tak krásné porazit Jihlavu, vrátit se domů a potěšit naše fanoušky. Moje góly bych neřešil. Jsem rád, že pomohly týmu a dál bych to nerozebíral.

Přece jen to zkuste. U prvního jste překvapil střelou na bližší tyč nejen brankáře Honzíka, ale asi celý jihlavský stadion…

Překvapil jsem i sebe! Řval na mě Machy (Machač), pak i Ziky (Zikmund), že jsme sami tři a já trochu zazmatkoval. Ale místo jsem tam viděl, tak jsem zavřel oči a vystřelil. Trošku náhoda.

Druhý gól už náhoda nebyl ani omylem, padl po výborné akci celého útoku.

Byla to skvělá souhra kluků. Musím říct, že se mi s Machym i Zikym hraje neskutečně, šlape nám to. Sehráli to geniálně a já jen počkal, až přejede jejich bek, aby neviděl brankář a pak střílel.

Na benjamínka si vedete v celé sezoně skvěle, dal jste už desátý gól, máte hodně plusových bodů. Ještě při minulém zápase v Jihlavě jste hrál pár minut ve čtvrté lajně, teď už v jednom z elitních útoků. Čekal jste, že to půjde tak rychle?

Nečekal a mám radost. Je to pro mě zatím nádherná sezona. Plusové body mi naskakují hlavně díky klukům, vždyť Ziky už má 20 gólů a Machy nádherné přihrávky. Já to po ledě jen tak toulám a najednou mám plusový bod.

Při minulém zápasu jste upoutal pozornost i v NHL, všiml si vás bratr Brendona Nashe Riley hrající v Columbusu. Slyšel jste o jeho chvále?

Kluci z redakce Rytířů mi to hned hlásili a v tu chvíli jsem jim moc nevěřil. Ale pak jsem si to přečetl a zahřálo to u srdce. Když si vás všimne hráč z NHL a ještě kluka, který ve svém ročníku nijak extrémně nevyniká, tak to potěší.



AUTOR: Jan ŠEJHL