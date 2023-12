Vybrat nejlepšího hráče prozatímní části sezony v dresu hokejové Mladé Boleslavi není úplně těžké. Slovenský útočník Róbert Lantoši zatím působí v zeleném dresu jako zjevení. V odehraných 29 zápasech zaznamenal už 24 bodů za třináct gólů a jedenáct asistencí. Dvě nejčerstvější trefy zaznamenal v úterním zápase proti Brnu a výrazně se tak podílel na domácí výhře 3:1. „Snažím se pomoct týmu, abychom se vyhrabali z toho dna. Je to moje práce. Jsem tu od toho, abych ty góly dával, tak se snažím nějakým způsobem přispět a pomoci týmu. Na ledě se cítím dobře, v hlavě jsem dobře nastavený. Zažil jsem už horší věci, takže tohle mě nezlomí. Věřím, že to vytáhneme,“ říkal novinářům po vyhraném zápase.

Tříbodovou výhru zažila Boleslav po devíti zápasech, v nichž alespoň na Kladně brala po remíze bod navíc. Jinak šli Středočeši od porážky k porážce. „Je to super pocit. Už jsme i zapomněli, jak se máme po zápase radovat. Co dělat, jaké máme zvyky. Konečně jsme vyhráli za tři body a věřím, že teď bude série, kterou natáhneme,“ hlásil osmadvacetiletý Slovák.

Foto: Série porážek zlomena, bilance Komety v Boleslavi naopak potvrzena

Ten potvrdil, že výhru už Bruslaři nutně potřebovali: „To je celé na tom náročné, že jsme vespodu a zápasy se prohrávají. Ale jednoduše jsme věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce, protože jsme to potřebovali." Sám vstřelil dvě branky, tu první po úniku v přesilovce druhou po samostatné akci střelou přes clonícího obránce Brna: „Byla to dobrá souhra. Oni na mě zapomněli, že tam najíždím a Matti Järvinen mě pěkně viděl a posunul mi puk. Já už pak neměl tak těžkou práci. Stihl jsem si trošku i přibrzdit a viděl jsem, že gólman má opačný gard. Tak jsem se snažil toho nějakým způsobem využít.“

Výrazný prostor na slavení ale rozhodně v Boleslavi není: „Trošku jsme si zakřičeli, máme radost, ale každá výhra trvá jen do půlnoci. Takže se jdeme vyspat a jdeme se připravit na další zápas." Ten čeká svěřence kouče Krále už ve čtvrtek, kdy do města automobilů přijedou Karlovy Vary. „Doufám, že se od výhry odrazíme, že budeme stoupat v tabulce výše a výše,“ dodává nejproduktivnější boleslavský hráč.