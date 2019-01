Střední Čechy - Martin Zahálka patřil mezi hodně talentované fotbalisty, dokonce na čas nakoukl do třetí ligy. Nakonec se ale původem Tepličák živí něčím naprosto jiným. Je režisérem show velkých sportovních akcí po celé České republice. A špičkovým, vždyť už si ho najali i organizátoři mistrovství světa v ledním hokeji. Mladý muž, který pracuje pomocí vizí, nápadů a vynikajících organizačních schopností, vyprávěl v rozhovoru pro Deník i o dalších zajímavostech svého pestrého zaměstnání.

Martin Zahálka | Foto: archiv M. Zahálky

Režisér multimediálních show, jak se Čech do takové pozice dostane?

Když se podívám zpět, jak to všechno vlastně začalo, tak je to jeden velký krásný příběh. Nebylo od koho se přímo učit, ke komu vzhlížet. Jen sledovat ty neuvěřitelné věci, které předvádí profesionálové ve světě a věřit, že by se něco podobného mohlo dít i na české sportovní scéně a být nejlépe u toho.



Tyhle show jsme donedávna znali třeba z NHL, tedy spíš z TV, kde jste se vše učil vy?

V minulosti jsem si prošel takřka všemi pozicemi, které nyní ve štábech na akcích mám. Každá zkušenost a spolupráce s lidmi, kteří toho mají v oboru produkce a pořádání akcí hodně za sebou, mi dávala neustále motivaci posouvat se dál a výš. Do režisérské pozice jsem se dostal díky získaným zkušenostem a touze dělat eventy prostě jinak. Na své cestě jsem potkal mnoho šikovných lidí, se kterými nyní spolupracuji i nadále a mám možnost je nominovat do týmů, které za tím vším stojí.

Jaké byly vaše největší akce? Vím o MS v hokeji, Superfinále florbalu v O2 areně. Co jiného jste režíroval?

MS v ledním hokeji 2015 bude určitě ještě nějakou dobu event číslo 1. Mělo to neuvěřitelný, dokonce si troufnu říct i celosvětový dosah. Díky nabitým zkušenostem se začalo dařit dostávat prvky multimediálních show i do dalších sportů a akcí různých velikostí. Byl jsem součástí několika dalších mistrovství, různých výročí, speciálních zápasů, ceremonií apod. Celkem jsem režíroval akce ve více než devíti sportech a dalších odvětví. Jedná se například i o basketbal, házenou, již zmíněný florbal, hokej, fotbal a tak dále. Aktuálně se hlásím z olympijských festivalů na území České republiky v rámci zimních olympijských her v Koreji – z Ostravy a Brna.



Produkoval jste také velkou show k návratu Jaromíra Jágra do Kladna. tam ještě nic podobného nezažili…

Spolupráce s Rytíři si nesmírně vážím. Potkal jsem tam skvělou partu nadšených lidí, kteří na úrovni WSM ligy odvádí sakra dobrou práci směrem ke klubu a k samotným domácím zápasům. Bylo mi ctí být součástí týmu organizátorů návratu samotného krále Jaromíra Jágra. Věřím, že to pro kladenské fanoušky to byl nezapomenutelný zážitek, stejně jako pro nás. Kladno si i díky těmto lidem extraligu zaslouží a za náš obor říkám, že jsou na nejvyšší soutěž připraveni.



Popište vaši práci v režii multikostky. Kdo vše vymýšlí, kolik se na všem podílí lidí?

Celý event, ať už je to ceremoniál, zápas, či cokoliv jiného, stojí vždy na celém štábu. Mojí prací je co nejlépe tyto lidi zkoordinovat a zajistit tak hladký průběh akce podle stanovených scénářů, které připravuji a píši. Proto je třeba myslet úplně na každého člověka a na každou část techniky, která by jakkoliv mohla akci ovlivnit. Pokud se člověk na světlech umáčkne a rozsvítí vám arénu během ceremonie, kde využíváte projekční prvky, je konec. V režii musíte vytvořit tvůrčí atmosféru a být tak připraveni, aby vše klaplo do posledního detailu.



Čili jste už během samotné akce jakýmsi generálem, který rozdává pokyny?

Přesně! A otravuje lidi na komunikacích svými poznámkami. Štáb se vždy skládá z několika sekcí. Režie, produkce, účinkující, hosté a samotní aktéři, sportovci. Všichni musí znát perfektně scénář a vědět co a jak. I samotným hráčům se dává do kabiny na vědomí, jak budou do akce zapojeni. Proto je třeba to s nimi i konzultovat. Do celé show zapadá kromě kameramanů, střihačů i ten poslední brigádník, který má na starost pohlídání otevření těch správných dveří. Protože když se neotevřou a účinkující nepřijde v daný moment, může se vše pokazit.



Jak se člověk dostane k takovému povolání? Je to o snech z dětství, mládí?

V mládí bylo mým snem stát se tou osobou, kvůli které je celá ta show dělána a kvůli které lidé chodí na stadiony. Profesionálním a slavným sportovcem nejsem, tak se snažím být alespoň dobrým režisérem. Možná právě touha prosadit se ve sportu mě přivedla k této profesi.



Prosazuje se vaše produkce i v zahraničí? Nebo to máte v plánu?

Zahraničí je pro mě a pro nás dalším krokem, do kterého věřím, že postupem času dospějeme. Chceme být úspěšní hlavně na české scéně a dělat zde takové eventy, které budou mít ohlas právě i v zahraničí.



Připravujete pravidelně zápasy třeba Sparty v 02 areně, kde máte k dispozici řadu lidí. Pak ale přijde Kladno, a i když jde o Jágra, asi jsou personální podmínky skromnější, nebo se pletu?

Návrat Krále se začal připravovat již před startem sezony, kdy jsme s mluvčím klubu Vítkem Heralem několikrát seděli a říkali si, že musíme být připraveni! Poté však Jaromír Jágr odešel do zámoří a návrat visel ve vzduchu. Jakmile se objevily zprávy o aktuální situaci ohledně jeho setrvání v NHL, oprášili jsme naše poznámky a akci domysleli až do fáze, kterou fanoušci mohli vidět na stadionu. V tu chvíli u toho byli již i Heralovi spolupracovníci a vše se během dvou týdnů dalo finálně dohromady. Je to jako ve sportu, pokud jste dobře připraveni, máte šanci na úspěch. Celý štáb lidí u Rytířů se na návrat Krále pečlivě připravil, a proto se to podle mého názoru také povedlo.



Jak jste naznačil, věnujete se aktuálně show při olympijských festivalech v Brně a Ostravě. To je hodně masová záležitost…

Přípravy trvaly z naší strany necelý půlrok, na místě strávíme mimo domov skoro čtyři týdny včetně návozu a následné deinstalace dovezených věcí. Jedná se o úplně jiný typ akce, na všechno je svým způsobem víc času, o to míň ale spíte. Ve výsledku je to 17 dní, kdy musíte být neustále připraven a reagovat na dění jak v Koreji, tak přímo na festivalu.

Co tady pro lidi konkrétně vymýšlíte?

Na festival se sjíždí různé osobnosti, programově pracujete s aktuálními daty i historickými událostmi, sportujete a prožíváte vše s lidmi. A provázíte je jednotlivými dny. Je to rozmanitá práce a nejdůležitější je na každý den sestavit takový program, aby všechno bylo vyvážené, a nepřišli jste o žádný highlight daného dne. Kvůli časovému posunu pracujeme i s událostmi, které se odehrály někdy během noci.



Jak vůbec je velký váš tým? Nebo děláte sólo a lidi najímáte?

Nedávno jsem založil vlastní firmu a to sebou nese potřebu vyhledávat nové zakázky a tým neustále rozšiřovat. Hodně pracuji s freelancery (nezávislý odborník – poz. red.) a mladými lidmi. Vše je založené na pečlivém výběru lidí a sestavení samotného týmu pro konkrétní typ akce. Během akce se náš tým rozroste klidně až k patnácti lidem, kteří stojí za celou show.



Režisér musí umět vnímat situace a při sportu potřebuje vnímat i sportovní duši. Asi pomáhá, že hrajete fotbal a dokonce to bylo i ve třetí lize.

U sportovních akcí je to nedílnou součástí mé práce. Je třeba danému sportu rozumět, umět předvídat, a hlavně správně reagovat. Máte svým způsobem hrozně velkou moc ovlivnit jak fanoušky, tak také například i jedním neuváženým rozhodnutím samotné dění zápasu či celého eventu. Již několikrát jsem se do takové situace dostal a musel rozhodnout během sekundy. Že jsem ze sportovního prostředí, je velkou výhodou. Dokáži v některých situacích lépe vyhodnotit, co je aktuálně správné udělat či ne. Může to mít často dopad i na samotné hráče, aktéry, a to je třeba si uvědomovat. Vždy musí sport zůstat na prvním místě, my jsme pouze divadlo okolo.



V Kladně si mnozí fanoušci pamatují dodnes váš gól století, z víc než čtyřiceti metrů do vinglu. pamatujete si ho i vy?

Je pravda, že s Kladnem jsem byl spojený již jednou, a to ve fotbalovém životě. Dostal jsem šanci hrát za místní SK a byl to vlastně i můj vrchol kariéry během studií na vysoké škole. Poté jsem se už naplno věnoval práci a svému snu. Díky bohu, že ten gól proti Královu Dvoru nebyl pouze sen, nikdy na tento moment nezapomenu.