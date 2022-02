„Zápas se hodnotí podruhé po sobě úplně skvěle. Kluci makali od začátku do konce. Hráli jsme s těžkým soupeřem, ale potvrdilo se, že když dodržujeme to, co máme, a dáme tomu i srdíčko, tak se dá porazit každý. Před play-off, které nás teď čeká, to byla dobrá příprava. Hráčům za předvedený výkon děkuji,“ neskrýval v hodnocení pro klubový web nadšení trenér Jiří Klikar.