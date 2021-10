Zatímco v loňském extraligovém semifinále odehráli hokejisté Mladé Boleslavi na třineckém ledě více než vyrovnané partie, v letošním prvním měření sil s Oceláři úplně vyhořeli. V souboji dvou celků z čela tabulky nevstřelili ani gól a na dlouhou cestu zpět domů odjížděli s debaklem 0:5.

„Vůbec jsme nebyli v zápase, Třinec hrál play off hokej, zblokoval nám spoustu střel. Přišlo mi, že jsme to dneska přijeli jen zkusit. Pokud chceme být stejně úspěšní, jako Třinec nebo Sparta, tak se o to musí porvat všech dvacet hráčů,“ hlásil po zápase hostující kouč Pavel Patera.

Jeho svěřenci v souboji třetího se čtvrtým inkasovali v první třetině z hole Ondřeje Romana už ve 4. minutě zápasu. Po dvou minutách druhé třetiny to však už bylo 3:0 pro domácí. „Vstup do druhé třetiny byl ještě horší, domácí se dostali do tříbrankového vedení. Jsem rád, že jsme se nevzdali a zkoušeli se se zápasem něco udělat. Samozřejmě už se nám hrálo těžko a Třinec vyhrál zaslouženě,“ dodal ještě Patera.

Jeho tým však žádný gól nedal, naopak ve třetí dvacetiminutovce ještě dvakrát inkasoval po trefách Marcinka a Szturce. Třinec tak bodoval i v osmém domácím zápase a poskočil na druhé místo tabulky, zatímco Boleslav rozhodně nepotvrdila pozici nejméně inkasujícího celku extraligy.

Bruslaře čeká ve čtvrtek domácí zápas s Olomoucí, v neděli jedou do Pardubic.

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 5:0

Branky a nahrávky: 4. M. Roman (Daňo, Marinčin), 22. M. Roman (A. Nestrašil, O. Kovařčík), 22. Hrňa (Marcinko, O. Šedivý), 48. Marcinko (P. Vrána), 60. R. Szturc (O. Šedivý, D. Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 3464.