Když do Mladé Boleslavi přijede hrát hokejová Sparta, jsou zaručeny dvě věci – bude to pohledný hokej a nebude padat moc branek. Jestli vůbec nějaké. První pravidlo v nedělním extraligovém šlágru třetího s prvním platilo. Diváci se svižným hokejem dvou celků z vršku tabulky bavili. A branky padly dvě. O obě se postaral hostující útočník Michal Řepík. První, ta v základní hrací době, konkrétně ve druhé třetině, nakonec neplatila. Druhou pak, coby jediný úspěšný nájezdník, rozhodl bezbrankové utkání a v samostatných nájezdech, čímž překlopil konečnou výhru a druhý bod navíc pro hosty.

V první třetině měli největší šanci domácí útočníci Cienciala s Jegličem, ale svůj nájezd dvou proti jednomu nedokázali před brankářem Machovským vyřešit účelně.

Pořádně rušno pak bylo ve třetině druhé. V ní nejprve domácí Šťastný při vyloučení Řepíka napálil břevno, aby se o chvíli později po návratu z trestné lavice prosadil právě zmiňovaný sparťanský útočník. Rozhodčí branku nejprve uznali, ale po reklamaci brankáře Krošelje si domácí střídačka vyžádala „trenérskou výzvu“ a přezkoumání u videa. To potvrdilo, že byl slovinský gólman Bruslařů nedovoleně atakován ve svém brankovišti a v Boleslavi byla k vidění poprvé úspěšná Coach´s Challenge.

Pokračovalo se tak za nerozhodného stavu, kterým mohli pohnout hned dvakrát domácí. Vondrka s Ciencialou si v úniku dvou osamocených proti Machovskému tak dlouho dávali přednost v zakončení, až šanci zazdili. Stejně tak si vedla pětice Bruslařů v dlouhé dvojnásobné přesilovce.

A tak se muselo jít až do prodloužení, v jehož závěru si hru proti třem bruslařům vyzkoušela i Sparta, ale ani ta nebyla úspěšná.

A tak se muselo v Boleslavi poprvé od 4. března 2018 do nájezdů. Stejně jako v zápase samotném byl jediným úspěšným střelcem z deseti adeptů sparťanský Michal Řepík.

Oba trenéři se následně shodli, že i přes fotbalový výsledek se hrál atraktivní hokej. „Dnes to byl velký zápas, jeden z nejlepších, co jsme letos odehráli. Oba týmy hrály agresivně, v nasazení, na ledě nebyl žádný volný prostor. Škoda, že nepadly žádné góly, ale šance byly na obou stranách. Nicméně oba brankáři chytali skvěle,“ komentoval německý trenér Sparty Uwe Krupp. Boleslavský Radim Rulík souhlasil: „První třetinu jsme hráli agresivně, ale nedokázali jsme se dostat do koncovky. Od té doby, co jsme si vzali challenge, nás to nakoplo a pak jsme byli lepší. Rozhodlo, že jsme nevyužili dvojnásobnou přesilovku.“

A pokračoval: „Rozhodlo, že jsme nevyužili dvojnásobnou přesilovku. Pak už rozhodla jedna penalta, bohužel na straně Sparty. Ale klukům těžko něco vytknout, oba týmy šlapaly naplno. Máme nakonec jenom jeden bod, ale dělali jsme, co jsme mohli.“ To kolega Krupp byl samozřejmě o něco spokojenější: „V prodloužení pak měli domácí puk více na svých hokejkách, ale my jsme dostali v závěru příležitost v přesilovce, ale ani tam jsme neuspěli, protože to Boleslav skvěle odbránila. Nakonec se rozhodovalo v loterii v nájezdech, které rozhodli Řepík s Machovským. Jsme moc rádi za dva body, ale brali bychom i jeden.“

BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 0:1 sn

Branky a nahrávky: rozhodující nájezd Řepík. Rozhodčí: Pešina, Pražák – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3912

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – D. Šťastný, Bičevskis, Klepiš – Vondrka, Zbořil, Skalický – J. Stránský, Jeglič, Cienciala – Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Sparta: Machovský – Kalina, Blain, Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Piskáček – Řepík, Tomášek, Smejkal – Říčka, Sukel, Kudrna – Forman, Pech, Buchtele – Dvořáček, Rousek, Pšenička. Trenéři: Krupp a Nedvěd.