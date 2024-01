/FOTOGALERIE/ Pět gólů ve druhé třetině inkasovali hokejisté Mladé Boleslavi na ledě olomoucké Mory. Po krajně nevydařené prostřední části podlehli devétému týmu tabulky vysoko 1:7. V extralize tak po sérii pěti remíz v základní hrací době poprvé od 5. ledna nebodovali.

Hokejisté Olomouce proti BK Mladá Boleslav v utkání 38. kola hokejové extraligy. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Naposledy Mora nasázela soupeři pět branek za jednu třetinu 3. října 2014. Vítkovice tehdy rozstřílela 9:1, prostřední dějství skončilo 5:0. Přitom domácí vyslali na soupeře ve druhé třetině jen sedm střel!

„Někdy to tam napadá. V minulém zápase v Liberci jsme zase měli spoustu neproměněných šancí. Tentokrát padly první dva góly skoro z ničeho,“ pokrčil rameny olomoucký trenér Jan Tomajko.

Gólový festival odstartoval hráč, od kterého se to rozhodně nečekalo. Adam Rutar ve svém 150. utkání v olomouckém dresu zapsal první kanadský bod v tomto extraligovém ročníku. Hned za 24 sekund tečoval střelu Rašnera Lukáš Nahodil – 2:0. „Do té doby, než nám tam spadly dva laciné góly, to byl od nás slušný výkon. Pak se to na nás podepsalo,“ kroutil hlavou hostující trenér Richard Král.

Střelecký koncert lídra tabulky. Poslední tým odvezl náklad

Že může podle pravidel platit i gól do posunuté brány, ukázala 27. minuta. Konrád sice ještě před zakončením Ondřeje Romana posunul bránu, puk by ale v dané situaci skončil podle sudích v bráně i tak, a proto bylo sníženo.

Mora pak těžila ze dvou bleskově využitých přesilovek. Tu první po osmi sekundách a krásné kombinaci využil Michal Kunc, tu druhou pak po šestnácti sekundách laserově přesnou střelou Jakub Navrátil. „Měli jsme oslabení a dostali třetí gól. Od té doby byli domácí lepší a zaslouženě zápas vyhráli," měl jasno kouč Boleslavi.

„Snažili jsme se od začátku hrát více zezadu, aby Boleslav neměla tolik přečíslení jako v předešlém utkání Liberec. Dařilo se nám to a vedení 2:0 pro nás znamenalo uklidnění. Myslím si ale, že rozhodl třetí gól. Pak jsme hráli dobře a byli jsme v klidu,“ pochvaloval si Jan Tomajko.

Foto: Pátá remíza v řadě tentokrát přinesla proti Plzni jeden bod

Kohouti dokázali ve 37. minutě zužitkovat i signalizovanou výhodu, svůj první gól v sezoně si připsal i defenzivní specialista Jan Švrček. Bylo to 5:1. „Přesto jsme si chtěli zachovat pokoru. Nemůžeme hrát za takového stavu nahoru a dolů. Vedli jsme 5:1, zápasy jdou rychle po sobě a mohlo to skončit klidně třeba 5:4. Pak bychom ze zápasu neměli dobrý pocit,“ prozradil Tomajko.

Svůj osmý gól v sezoně ve třetí dvacetiminutovce přidal ještě Jan Bambula, sedmizápasové čekání na vstřelenou branku ukončil i Jakub Orsava. Plecharéna si užila mexickou vlnu, skandování „deset, deset“ i tradiční děkovačku. Mora vyhrála osmý z posledních devíti domácích zápasů.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 7:1 (0:0, 5:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Rutar (Navrátil), 25. Nahodil (Rašner, Bambula), 27. Kunc (Kusko, Navrátil), 28. Navrátil (Řezníček, Kunc), 37. Švrček, 45. Bambula (Sirota, Káňa), 54. Orsava (Klimek, Černý) – 27. O. Roman (Lintuniemi). Rozhodčí: Kika, Cabák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváci: 4 156.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Černý, Rutar – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Orsava – Klimek, Anděl, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Mladá Boleslav: J. Růžička (27. F. Novotný) – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík – Skalický, Fořt, Rohlík – Malát, O. Roman, Krivošík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Malínek, Pitule, Závora. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.