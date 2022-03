Po postupovém zápase byl kouč BK Mladá Boleslav Radim Rulík šťastný. Ale žádné křepčení od něj nečekejte. Na tiskové konferenci vypadal, jakoby se Hradci za vyřazení skoro až omlouval: „Ne, to se vůbec neomlouvám. Vím, jak je to všechno ošidný. Hradec nebyl vůbec horším týmem, my jsme samozřejmě chtěli, udělali jsme pro to všechno, ale rozhodly šťastné momenty.

Jak jste viděl rozhodující pátý duel?

Očekávali jsme, že na nás Hradec nastoupí, což se stalo. Dostal se do vedení 1:0, úvod byl jednoznačně v jeho režii. Pak se to začalo trošičku srovnávat a jsme strašně rádi, že se nám podařil v zápase obrat. Když už to vypadalo strašně nadějně, tak jsme šli do čtyř a věděli jsme, že Hradec bude hrát šest na čtyři. Má na to výborné typy hráčů. Vlastně jsme je neubránili dvakrát v šest na čtyři a jednou v šest na pět, takže mě ani nepřekvapilo, že se nám to teď nepovedlo. Samozřejmě jsem doufal, že to zvládneme, ale síla Hradce v téhle činnosti je obrovská. Pro nás bylo klíčové, že jsme se v přestávce trošku srovnali a v prodloužení jsme byli šťastnější.

Co rozhodlo o vašem postupu?

Tento zápas i celá série mohly dopadnout úplně opačně, ale my jsme udělali na ledě, co šlo. Nechali jsme tam všechno. Byli jsme šťastnější, protože když vezmu ty zápasy: prodloužení, penalty, zázračný zákrok Gašpiho (brankáře Gašpera Krošelje proti Aleši Jerglovi v nájezdech ve třetím utkání), jak to vykopl nohou. Tam to mohlo být rozhodnuté. Prodloužení v Boleslavi mohlo dopadnout opačně, dneska úplně to samé. Tahalo se to úplně o milimetry a my jsme rádi, že jsme šťastnějším týmem, protože Hradec byl jednoznačný favorit série. To bez diskuze.

Ze sezony, která vypadala jako průšvih, je z toho najednou boj o titul. Kdy nastal zlom?

Dlouho jsme věděli, že čtyřku neuhrajeme, protože jsme se propadali tabulkou. Už to bylo jen o tom, že uhrajeme předkolo. Myslím, že nejvíc nás nakopla sérií s Plzní. Ta byla taky favoritem série, měla výborné hráče do přesilovek. Tahalo se to taky takhle jako s Hradcem, byly to strašně vyrovnané zápasy. Co se týče sebevědomí, tak nám to strašně pomohlo, že jsme tuhle sérii zvládli, poslední zápas u nich vyhráli. Tam došlo k tomu, že jsme si začali víc věřit. Snažíme se hrát play-off hokej. Samozřejmě někdy se to podaří víc, někdy míň. Mužstvo je úplně jiný než v základní části, za což jsem jedině rád.

Co říkáte na výkony Miloše Kelemena?

Jeden hráč to nikdy neuhraje, to je věc celého týmu. Není to jen o jednom hráči, je to o celém týmu, protože play off neuhraje jeden hráč. Tam musí jít všichni po čtyřech a nechat tam všechno. Myslím, že s Hradcem byli na obou stranách výborní gólmani, ale nás opravdu Gašpi podržel.

Jak moc jste rád, že teď máte týdenní volno? Do čtvrtfinále jste šli v podstatě bez pauzy…

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Vůbec mě nenapadlo, že to takhle dopadne. Spíš jsem myslel na úterý. Došlo k tomu, k čemu došlo. Začneme se tím zaobírat. Třinec je strašně silné mužstvo. Máme pár dní, abychom zvládly nejtěžší šrámy a začali se chystat.

Z tribuny to vypadá, že váš tým působí ohromně chladnokrevně a bez nervů. I v pátém zápase vás vůbec nerozhodilo, že jste prohrávali. Sedí to?

Když v sérii vedete 3:1, tak je to trošku jiná situace, než když 1:3 prohráváte.

