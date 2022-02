„Už několik sezon hrajeme na špici krajské ligy. Postup do druhé ligy je pro nás nereálný. Zatímco teď se soutěž odehraje za tři sta až čtyři sta tisíc korun, ve druhé lize by to bylo až za desetinásobek,“ nastiňuje klubové ambice vedoucí stadionu Petr Jahelka a zároveň zdůrazňuje, že Černošice si zakládají na mládeži.

Putování po zimácích: V Rakovníku by potřebovali rekonstrukci střechy i šaten

Proto tu mají vedle A týmu a B týmu hned devět mládežnických celků. Ty mohou využívat šest nových kabin, které vyrostly před dvěma lety za kluzištěm. Ke stěně se nalepila vkusná vestavba v klubových barvách, ve které mají děti zázemí i rozcvičovnu. Ve staré části stadionu pak mají své zázemí hráči A týmu a k dispozici tu je i dalších pět šaten pro veřejnost. Právě zástupci z řad veřejnosti jsou pro provoz stadionu zásadní.

„Stadion vlastní přímo klub, takže si na provoz musí vydělat. Kromě našich hokejistů využívají ledy ještě krasobruslařky, školy a hobby týmy,“ vyjmenovává Jahelka.

Další příjmy klubu plynou z pronájmu restaurace a z využívání ubytovny. Ta se nachází v horním patře. „Využívají to většinou dělníci, kteří v okolí pracují,“ vysvětluje vedoucí stadionu. Kromě těchto prostor mají v Černošicích ještě prodejnu s hokejovým zbožím a bufet, který je otevřený při zápasech krajské ligy.

Putování po zimácích: Na Hvězdě začínali s hokejem i olympionici

Zimní stadion prošel v uplynulých letech rozsáhlou modernizací. Kromě prostoru s novými kabinami byla přistavěna také klubovna, ve které úřaduje vedení klubu. Rovněž vybavení strojovny je jen několik let staré a řízené počítačem. O ohřev vody v budově se starají od loňského roku solární panely a zbytkové teplo se využívá k ohřevu jámy, do které přichází led z rolby. Nedávno byla renovována taky samotná plocha.

V dubnu je pak v plánu rekonstrukce stávající střechy. „Měla by přijít asi na deset milionů. Část půjde z dotace a na část přispěje město. Celkem by to mělo trvat asi dva měsíce,“ popisuje Jahelka. Pro klub se nebude jednat o nijak zásadní odstávku, protože ledová plocha je i za běžných okolností v provozu jen od poloviny srpna do poloviny dubna. V mezidobí se tu hraje inline hokej. „Občas to tu využívají i na boxlakros, který je populární v nedalekém Radotíně,“ dodává Jahelka.

Co se týče známých hráčů, kteří na místním stadionu hráli, připomíná Jahelka bývalého hráče Sparty Jaroslava Šímu. Nejznámějším černošickým hokejovým rodákem ale zůstává mistr světa z roku 1949 Vladimír Kobranov. Jestli sám na současný stadion ale někdy zavítal, je nejisté.

Putování po zimácích: Velkopopovický stadion má po rekonstrukci novou strojovnu

Jisté je ovšem to, že sem v nedávné minulosti zavítali filmaři. Točila se tu totiž epizoda seriálu Specialisté s názvem Bodyček. Tvůrci si vybrali místní hokejový stánek, na který se vejde až tisícovka diváků na stání.

„V průběhu sezony sem chodí tak 150 diváků na zápas. V play off jsou to pak až čtyři stovky a na finále se to vyšplhá až k osmi stům,“ popisuje Jahelka. Podle jeho slov láká tým řadu místních odchovanců, kteří v mládeži odešli do pražských klubů a na nejvyšší úrovni se neprosadili.

Černošice jim nyní nabízejí kvalitní zázemí, které se neustále modernizuje a zdokonaluje.