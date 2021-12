Stadion Kobry stojí v Braníku už od roku 1975, v současnosti se tedy jedná o pátý nejstarší zimák v hlavním městě. Původně se tu bruslilo pod širým nebem, zastřešení se ledová plocha dočkala až v roce 1988. Od té doby ale tento hokejový svatostánek prošel zásadní proměnou. V posledních letech se zde významně rekonstruovalo, jak je patrné už při letmém pohledu zvenčí. Budova dostala novou dřevěnou fasádu, která vkusně nahradila předchozí obložení, a prosklená stěna propouští dovnitř dostatek světla.

Nejdůležitější je ale to, co se odehrává uvnitř. Stadion je domovským stánkem hokejového klubu Kobra Praha, který vznikl pod názvem HC KONSTRUKTIVA už v roce 1929. Současný název pak vznikl spojením částí slov KOnstruktiva a BRAník. Pod tímto názvem zde momentálně trénuje hned 15 mužstev! Od přípravky až po juniorku, dvě dospělá mužská družstva a k tomu ještě jedno ženské. Na zápasy všech týmů se sem vejde až 890 diváků.

Sportovní reportér Deníku Filip Ardon v novém seriálu představuje pražské a středočeské zimní stadiony. Mezi nimi se skrývají nejmodernější arény i stánky ceněné především pro svou neopakovatelnou atmosféru. Už příště se můžete těšit na domov hokejistů HK Lev Slaný.

Místní družstva můžou kromě ledové plochy využívat celkem jedenáct kabin, které se v nedávné minulosti dočkaly také rekonstrukce. Tou prošla rovněž strojovna, která je srdcem každého stadionu, jak podotýká prezident klubu Miloslav Šeba. Díky renovacím ušetří klub na provozu stadionu, protože nové vybavení je úspornější. To se hodí zejména v současné době koronavirových omezení, kdy na stadion přichází méně lidí.

„Během covidu je to šílené a bez pomoci státu, města Prahy a našich partnerů by se to nedalo zvládnout. I tak jsme do toho ale museli dát spoustu peněz,“ vypráví viceprezident klubu Patrik Šeba, zatímco představuje posilovnu, kterou zde mají hokejisté k dispozici. Hned vedle ní je i venkovní střelnice na pilování zakončení. Návštěvníci a doprovod hokejistů pak jistě ocení místní restauraci i občerstvení, ze kterého je přes sklo vidět přímo na ledovou plochu.

Po té se za dobu fungování stadionu už prohánělo pořádné množství hráčů. Klubem prošli například brankáři Dominik Furch a Oldřich Cichoň, obránce Angel Krstev nebo útočník Jan Knotek. Po ledě se tu ale sklouzly i jiné hvězdy. Například i kanonýr Washingtonu Capitals Alexandr Ovečkin!

„Před olympiádou v Soči sem Nike přijel točit reklamu na nové ruské dresy a hlavní tváří kampaně byl právě Ovečkin. Na ledě vyrostlo celé město, stadion byl hermeticky uzavřený a všichni jsme museli podepsat mlčenlivost,“ směje se Patrik Šeba.

Jak ale dodává, na Kobru přijížděli hokejoví velikáni už i v minulosti. Na přelomu tisíciletí tu trénoval a odehrál pár utkání s týmem CSKA Moskva legendární ruský trenér Viktor Tichonov a na začátku devadesátých let se zde představila i kanadská reprezentace! „Byli tu tehdy hráči jako Joe Sakic nebo Joe Nieuwendyk. Kluci z klubu stáli kolem mantinelů a mohli se koukat na trénink takových hvězd,“ vzpomíná.

Právě Patrik Šeba přivedl na Kobru i další známé tváře. Založil totiž tým Hockey With Benefits, tedy mužstvo, za které hrají takové ikony jako Patrik Eliáš, Pavel Brendl, Tomáš Ujfaluši, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Radek Kováč a spousta dalších zajímavých osobností z prostředí sportu, politiky nebo šoubyznysu. Tým pravidelně nastupuje k utkáním a připravuje se i na výjezdy za hranice republiky.

Je to ale hlavně Kobra, kdo má do budoucna velké plány. Hlavním úkolem je udržet extraligový dorost, ligu juniorů a ostatní mládežnické kategorie v nejvyšší soutěži. V klubu ovšem věří, že díky kvalitní práci místních trenérů dosáhnou na vytyčený cíl.

Sebevědomé plány má však nastavený i A tým bojující ve druhé lize. „Už několik let se pokoušíme o postup do první ligy. Pokud by se nám to povedlo, musely by se přistavit tribuny, abychom vůbec měli šanci tady hrát,“ vysvětluje Patrik Šeba.

Bez ohledu na případný postup se ale chystá také rekonstrukce střechy a rozšíření provozní doby. Zatímco nyní funguje stadion jedenáct měsíců v roce a červenec se využívá na potřebné opravy, v budoucnu je cílem provozovat ledovou plochu celoročně. Zájem o to jistě bude. Vždyť vedle patnácti domácích týmů sem jezdí trénovat i mládežnické reprezentace.

