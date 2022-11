„Stadion je specifický tím, že je tak dobře tepelně izolovaný, že byl postaven vlastně jako lednička. Když je venku čtyřicet stupňů, uvnitř je šest. Zamýšlené to tak ale nebylo, architekt říkal, že mu to došlo až zpětně. Díky tomu tu ale máme perfektní led, který si všichni pochvalují,“ upozorňuje na místní zajímavost ředitel zimního stadionu Martin Novák.

Ledová plocha v Benátkách nad Jizerou je v provozu každý rok od července do konce března. V sezoně ji využívá místní A tým, který od letoška hraje druhou ligu, ale také B tým a mládežnické celky, rychlobruslaři jezdící short track, hobby hokejisté i další zájemci v rámci veřejného bruslení, které je zde velmi populární.

„Přes vánoční svátky pořádáme veřejné bruslení dvakrát denně a pořád máme úplně narváno,“ popisuje Novák.

Přes léto zase patří prostory zimního stadionu nejrůznějším hokejovým kempům. Tomu nahrává i dobré umístění zimáku. Nachází se totiž přímo mezi dalšími sportovišti. V nejbližší blízkosti naleznete vedle hotelu také fotbalová hřiště, volejbalová hřiště, nafukovací tenisovou halu, koupaliště nebo hřiště na beach volejbal.

„Díky školám a plným mládežnickým kategoriím můžeme říct, že máme ledy beznadějně plné,“ pochvaluje si vytíženost stadionu Novák. Na rozdíl od jiných sportovišť navíc benátecký zimák zatím nedrtí ani stoupající ceny energií.

„Díky dobré práci města máme fixaci i na příští rok. Zvedlo se to, ale řešilo se to včas. Nehrozí nám, že by se v lednu zavíralo,“ vysvětluje ředitel stadionu.

I nadále tak budou moci zájemci využívat zázemí místního stadionu. Ten nabízí vedle jedné ledové plochy také třináct šaten, z nichž dvě jsou dvojšatny a pojmou do sebe rovnou dvě mužstva. Ti, kteří nejdou přímo na led, se pak můžou ohřát a občerstvit v bufetu v rohu zimáku. Dorostenci a junioři mají k dispozici i malou rozcvičovnu a zaměstnanci klubu můžou využívat VIP prostory, kanceláře a salonek.

Zimní stadion sám o sobě pak skýtá zajímavou kombinaci historie s moderními prvky. Střídačky jsou původní betonové z venkovního zimáku a nabízí týmům hodně prostoru a sezení ve dvou řadách. Samotný blok s šatnami naopak prošel rekonstrukcí teprve v roce 2019, takže přináší hokejistům veškeré potřebné pohodlí. Vyměnit by potřebovaly ještě mantinely, které slouží už dvacet let.

V roce 1997 se hrálo naposledy na stadionu bez střechy.Zdroj: archiv Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou

„Do budoucna počítáme s využitím fotovoltaiky. Už je také hotová studie na výstavbu čtyř šaten pro stadion a koupaliště. Součástí této přístavby by měla být i restaurace a tělocvična s posilovnou,“ prozrazuje Novák.

Případné další rozšiřování stadionu je ale hodně problematické kvůli jeho umístění. „Zimní stadion se nachází nezvykle na kopci. To vždycky každého soupeře štve, protože musí jít do kopce,“ vypráví se smíchem ředitel zimáku.

Toho může těšit, jaká jména už se na místním stadionu představila. Odchovancem Benátek nad Jizerou je například Radim Šimek, obránce San Jose Sharks, který se domů pravidelně každé léto vrací. V rámci Chance ligy si tu pak zahráli i legendární hokejisté Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr. „Během covidu dostali sami pro sebe největší šatnu a byli naprosto spokojení,“ směje se Novák.

Tomu se málem podařilo na zimák přilákat diváky i na monstrózní koncert. Během jednoho Silvestra totiž zveřejnil informaci, že zde bude vystupovat Justin Bieber. „Pár lidí ale skutečně volalo a ptalo se na lístky,“ zakončuje Novák se vzpomínkou na vydařený žert.

