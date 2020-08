Mladoboleslavští hokejisté na svém ledě odehráli první zápas v rámci přípravy na sezónu 2020-2021. Karlovy Vary vyhrály 7:5, osm z celkových třinácti branek padlo v první třetině. „Byl to první zápas, bylo v něm hodně chyb, které se většinou trestají. Padlo hodně gólů, což si myslím, že se mohlo líbit divákům,“ sdělil obránce Petr Šidlík, který si odbyl debut v dresu BK Mladá Boleslav. „Z mého pohledu to byl hodně těžký zápas. Hodně dlouho si zvykám na nové prostředí.“

Po divoké první třetině gólové tempo opadlo. Svou roli v tom sehráli také trenéři Mladé Boleslavi, kteří nabádali své svěřence k důraznější hře před vlastní brankou. „Po první třetině trenéři řekli, jak se máme chovat v obranném pásmu. Byli jsme hodně rozlétaní, tak nám řekli, že máme dodržovat nějaké věci. Myslím si, že jsme to začali dodržovat a odrazilo se to ve hře,“ vrátil se k bezbrankové třetině Šidlík.

Obránce, který minulou sezónu odehrál ve Vítkovicích a Hradci Králové, se do statistik zápasu zapsal gólem. Po utkání však nebyl v optimálním rozpoložení. „Necítím se nějak suprově. Musím se podívat na video, nebylo to ono. Doufám, že se chytnu a bude to lepší a lepší,“ dodal na závěr.