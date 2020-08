Na třetí pokus už to vyšlo. Hokejisté Mladé Boleslavi v Generali Česká Cupu přehráli Liberec 8:2. Kanaďan Brandon Alderson vstřelil hattrick.

Povedený vstup do zápasu měla Mladá Boleslav, která se během prvních pěti minut dostala do dvoubrankového vedení. Oba góly zaznamenal Brandon Alderson. Nejprve po pěkné kombinaci zakončoval do prázdné branky, a pak se dostal do brejku, který zakončil střelou po ledě mezi betony. Třetí gól Boleslavi vstřelil v patnácté minutě Pavel Kousal.