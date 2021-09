Jeho protějšku Jiřímu Kalousovi nebylo do řeči. "Nehodnotí se mi to dobře, protože jsme dostali pět gólů. Musím říct, že Mladá Boleslav zaslouženě vyhrála. Pohybem nás donutila k chybám, vytvořila si tak šance, které proměnila a naprosto zaslouženě zvítězila. Je škoda, že jsme na začátku neproměnili některé naše šance. Celkově Boleslav kontrolovala zápas, naše produktivita nebyla vůbec dobrá."

Kouč Bruslařů Radim Rulík mínil, že jeho tým poznamenal zápas s Pardubicemi, který ve třetí třetině ztratil. "Bylo důležité, jak vstoupíme do zápasu a řekl bych, že první třetina rozhodla. Podařilo se nám proměnit přesilovku a náskok jsme během druhé třetiny ještě navýšili. Pomohlo nám, že jsme byli produktivní a i když jsme byli vyloučení, tak jsme to zvládli, za což jsme rádi," řekl Rulík.

Klimeš ještě v bráně vydržel, ale ve druhé části inkasoval další dvě branky a ráně Jánošíka a bekhendu Kotaly už se poroučel na střídačku. Podobně jako s Pardubicemi pak Boleslav trochu vyklidila led, Brno pak ožilo hlavně poté, co v poslední třetině skórovalo Malletem, ale byla to jen kosmetická úprava skóre.

